Ουκρανία: Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ρωσικό βομβαρδισμό στο Τσάσιβ Γιαρ

Ολοένα και αυξάνονται οι νεκροί από το συγκρότημα διαμερισμάτων που προσβλήθηκε από ρωσικές ρουκέτες στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του, ενώ έχουν καταγραφεί 43 θύματα.

Το έργο των σωστικών συνεργείων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί τέσσερις ημέρες μετά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες. Το πλήγμα εξαπολύθηκε το Σάββατο το βράδυ εναντίον της πόλης Τσάσιβ Γιαρ και είχε στόχο ένα τετραώροφο κτίριο κατοικιών.

Αρχικά, οι νεκροί από το χτύπημα υπολογίστηκαν στους 24, ωστόσο ο απολογισμός χειροτερεύει ώρα την ώρα, ενώ οι εικόνες από την περιοχή είναι συγκλονιστικές.

24 civilians dead following a Russian missile attack in Chasiv Yar in Donbas.

They just smashed another huge residential block in the middle of the city and said it was a territorial defense base full of “nationalists.” pic.twitter.com/QkfYd1w3b2

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) July 11, 2022