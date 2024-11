Ουκρανία: Τρεις τραυματίες από ρωσικές επιδρομές με drones – Χτυπήθηκε και ενεργειακή εγκατάσταση

Η Ρωσία εξαπέλυσε χθες βράδυ (06.11.2024) νέες επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ενεργειακή εγκατάσταση, αλλά και να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σε Κίεβο και Οδησσό.

Ειδικότερα, η εταιρεία διανομής ενέργειας Ukrenergo επιβεβαίωσε σήμερα (07.11.2024) ότι ρωσικά drones προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια Ζιτομίρ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές ρεύματος στην βόρεια Ουκρανία

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 74 από τα 106 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε όλη τη χώρα ενώ χάθηκε το ίχνος 25 άλλων, υποδηλώνοντας ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

💥 As a result of yet another #Russian attack on the energy infrastructure of the #Zhytomyr region, emergency power outages were applied in the #Korosten, Zhytomyr and #Zviahel districts, Zhytomyroblenergo JSC reports.

— UA Energy 🇺🇦 (@UkrainianEnergy) November 7, 2024