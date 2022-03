Ουκρανία: Τσετσένοι πυροβολούν κτίρια στη Μαριούπολη και φωνάζουν «Αλλάχου Ακμπάρ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο βίντεο από τη δράση των Τσετσένων μαχητών στη Μαριούπολη είδε το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, ο Ραμζάν Καντίροφ δημοσίευσε τους πανηγυρισμούς των στρατιωτών του πάνω σε κατεστραμμένα κτίρια, πυροβολώντας στον αέρα.

Μάλιστα, υψώνουν θριαμβευτικά τις γροθιές τους μπροστά στην κάμερα και ακούγονται να φωνάζουν «Αλλάχου Ακμπάρ».

Στο κανάλι του στο Telegram, ο ηγέτης των Τσετσένων ισχυρίζεται ότι οι μαχητές του «καθαρίζουν την περιοχή από Ναζί», αναπαράγοντας το αφήγημα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να αιτιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Another video of Rosgvardia Chechen troops firing wildly at a building in Mariupol. https://t.co/8KP5k9vBeA pic.twitter.com/Px3Cyzyesn

— Rob Lee (@RALee85) March 26, 2022