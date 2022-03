Ουκρανία: Βομβάρδισαν πολυκατοικία εννιά ορόφων στο Κίεβο – Τραγικές εικόνες

Νέος βομβαρδισμός στο Κίεβο, στο προάστιο Όμπολον. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός έγινε τα ξημερώματα περίπου στις 5 η ώρα, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε μερικώς, ενώ πυροσβέστες επενέβησαν για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022