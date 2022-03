Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέος γύρος διαπραγματεύσεων σήμερα – Προειδοποίηση Ζελένσκι στο ΝΑΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ια 19η μέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με όλες τις ελπίδες στον νέο γύρο διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας που, κατά πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα (14/3), στις 10:30 το πρωί, με τηλεδιάσκεψη.

Νέο μήνυμα Ζελένσκι – Δραματική προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ: «Θέμα χρόνου να πέσουν ρωσικοί πύραυλοι στα σπίτια πολιτών των χωρών σας»

Σε μια δραματική προειδοποίηση προς τις χώρες του ΝΑΤΟ προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξίωσε εκ νέου σήμερα το NATO να προχωρήσει στην επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να δει «ρωσικές ρουκέτες» να πέφτουν στο έδαφος των κρατών-μελών του.

«Αν δεν αποκλείσετε τον εναέριο χώρο μας, θα είναι απλά ζήτημα χρόνου, οι ρωσικές ρουκέτες θα πέσουν στο δικό σας έδαφος, στο έδαφος του NATO, στα σπίτια πολιτών (κρατών-μελών) του NATO», υποστήριξε ο ουκρανός πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Εκφράστηκε μία ημέρα μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σε ουκρανική βάση εκπαίδευσης περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, κράτος-μέλος του NATO και της ΕΕ, κοντά στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά).

Ουκρανία: Δεν επέζησε η έγκυος και το βρέφος, μετά τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο Μαριούπολης

Μια έγκυος που φαίνεται σε εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό σε νοσοκομείο της Ουκρανίας πέθανε μαζί με το μωρό της.

Τα παραπάνω αναφέρει το Associated Press. Η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει από τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη όπου επρόκειτο να γεννήσει και οι φωτογραφίες της να μεταφέρεται εσπευσμένα με φορείο σε ασθενοφόρο είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στο υλικό που τραβήχθηκε την Τετάρτη από δημοσιογράφους του AP μετά την επίθεση στο νοσοκομείο, η γυναίκα φαίνεται να αγγίζει το ματωμένο κάτω μέρος της κοιλιάς της, ενώ το χλωμό πρόσωπό της αντικατοπτρίζεται το σοκ που έχει υποστεί.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε άλλο νοσοκομείο, αλλά πιο κοντά στην πρώτη γραμμή, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή. Συνειδητοποιώντας ότι έχανε το μωρό της, οι γιατροί είπαν ότι τους φώναξε: «Σκότωσέ με τώρα!».

Ο χειρουργός Timur Marin βρήκε τη λεκάνη της γυναίκας συνθλιμμένη και το ισχίο αποκολλημένο. Οι γιατροί έκαναν καισαρική τομή, το βρέφος ωστόσο δεν έδειξε «σημάδια ζωής», είπε ο χειρουργός. Στη συνέχεια, εστίασαν στη μητέρα. «Περισσότερα από 30 λεπτά ανάνηψης της μητέρας δεν απέφεραν αποτελέσματα», είπε ο Μάριν το Σάββατο. «Πέθαναν και οι δύο».

Οι Ουκρανοί καταγγέλλουν βομβαρδισμό 9ωροφου κτηρίου στο Κίεβο τα ξημερώματα της Δευτέρας

Νέος βομβαρδισμός στο Κίεβο, στο προάστιο Όμπολον. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός έγινε τα ξημερώματα περίπου στις 5 η ώρα, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε μερικώς, ενώ πυροσβέστες επενέβησαν για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε. Μέχρι τώρα οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει 63 πολίτες, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια του κτιρίου.

