Ουκρανία – Πόλεμος: Ξεκίνησε ο 4ος γύρος των συνομιλιών – Το μήνυμα του Ουκρανού διαπραγματευτή

Ξεκίνησε ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με στόχο την εύρεση λύσης που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Μιχάιλο Ποντόλιακ οι συζητήσεις γίνονται «για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση αποχώρηση στρατευμάτων & τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022