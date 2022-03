Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία υποστηρίζει πως έφτασαν τους 23 οι νεκροί από ουκρανικό πύραυλο στο Ντόνετσκ

Στους 23 έφτασαν οι νεκροί στο Ντόνετσκ μετά από επίθεση που εξαπέλυσε με πύραυλο η Ουκρανία υποστηρίζει η Μόσχα, κατηγορώντας το Κίεβο για ένα «έγκλημα πολέμου».

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, «τουλάχιστον 23 άμαχοι (…) μεταξύ των οποίων παιδιά σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν» στο Νόνετσκ, που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ ανακοίνωσε τον θάνατο «20 ειρηνικών κατοίκων», προσθέτοντας ότι «28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται».

Σύμφωνα με τον Κονασένκοφ, ο ουκρανικός στρατός εκτόξευσε έναν πύραυλο «Tochka-U» κατά κατοικημένης περιοχής στο Ντονέτσκ, μεγάλη βιομηχανική πόλη και αυτοαποκαλούμενη «πρωτεύουσα» του ομώνυμου φιλορωσικού αυτονομιστικού εδάφους.

Προηγούμενος απολογισμός, που δόθηκε το πρωί από το τοπικό «υπουργείο» Υγείας, έκανε λόγο για 16 νεκρούς και 23 τραυματίες.

«Η χρήση τέτοιων όπλων εναντίον μιας πόλης όπου δεν υπάρχει θέση βολής των ενόπλων δυνάμεων (…) αποτελεί ένα έγκλημα πολέμου», ανέφερε ο Κονασένκοφ σε ανακοίνωσή του.

GRAPHIC: One of the first footages after the #Ukrainian shelling of #Donetsk with tactical ballistic missile with cluster bomb warhead earlier this day – at least 20 dead.#Ukraine #warcrimes pic.twitter.com/MlDLGyaGW3

— White Swan (@SDyorin) March 14, 2022