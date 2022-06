Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε δεξαμενή νιτρικού οξέος – Ροζ σύννεφο κάλυψε την πόλη

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενή νιτρικού οξέος στη πόλη Σεβεροντονέτσκ όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες, καθώς η Ρωσία ακολουθεί διαφορετική στρατηγική στον πόλεμο της Ουκρανίας και πλέον έχει εξαπολύσει μαζική επίθεση στα ανατολικά της χώρας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ Σέρχι Γκαϊντάι μέσω του Telegram ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε από βομβαρδισμό δεξαμενή νιτρικού οξέος, η οποία σήκωσε ένα ροζ σύννεφο πάνω από την πόλη, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια, ώστε να προστατευτεί από τυχόν χημικά αέρια που μπορεί να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.

Another nitric acid tank was hit by artillery in the city of #Severodonetsk. Each side is blaming the other.#Ukraine#ukrainianwar#UkraineInvasion pic.twitter.com/DA7K2F6zl4

