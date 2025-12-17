Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 26 τραυματίες

Η πόλη της Ζαπορίζια, που απέχει λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από την γραμμή του μετώπου, έχει βομβαρδισθεί επανειλημμένα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 26 τραυματίες
17 Δεκ. 2025 17:50
Pelop News

Επίθεση με βόμβες ολίσθησης στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι Ρώσοι εκτόξευσαν κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, καταστρέφοντας πολυκατοικίες και προκαλώντας ζημιές σε υποδομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα» έγραφε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντορ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram. Τρεις επιθέσεις έπληξαν την πρωτεύουσα της περιοχής και τα περίχωρα της, πρόσθεσε ο ίδιος. Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερειπίων συνεχίζονται.

Η ουκρανική αστυνομία, σύμφωνα με το BBC, ανακοίνωσε ότι σε διάστημα μισής ώρας την Ζαπορίζια έπληξαν τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Δύο από τις βόμβες έπληξαν πολυκατοικίες, καταστρέφοντας 130 διαμερίσματα. Η τρίτη βόμβα έπληξε μια υποδομή όπου προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής, Η τέταρτη βόμβα εξερράγη δίπλα σε γυμνάσιο. Οι μαθητές δεν τραυματίσθηκαν, αλλά τραυματίσθηκε μια γυναίκα.

Εικόνες του AFP δείχνουν πυροσβέστες να μάχονται με μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών με πρόσοψη μαυρισμένη από φλόγες και σπασμένα παράθυρα.

Η Ζαπορίζια, η οποία είχε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται τακτικά από τον ρωσικό στρατό, ο οποίος προελαύνει σταδιακά, με την πρώτη γραμμή να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα χιλιομέτρων.

Η πόλη της Ζαπορίζια, που απέχει λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από την γραμμή του μετώπου, έχει βομβαρδισθεί επανειλημμένα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός ευρωομάδας ο Νίκος Παππάς μετά τη μήνυση δημοσιογράφου
19:14 Παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν στο «4ο Talents Cup»
19:05 Ποιοι θα πάρουν voucher έως 800 ευρώ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο Βραχίων και η Γενειάδα
18:55 Ανοίγει η αυλαία στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» στην πρώτη του συνάντηση με το κοινό
18:51 Οστεοπόρωση: Οι καθημερινές συνήθειες που τα κρατούν δυνατά από το πρωί
18:43 ΔΙΑΣ: Από πότε αλλάζουν τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS
18:38 Ποια φρούτα αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεϊνών
18:30 Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο
18:24 Πιάνουν τα κρύα: Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό
18:18 Συνάντηση με τον Κ. Κυρανάκη για τον Οδοντωτό – Φαρμάκης: «Κομβικής σημασίας ο εκσυγχρονισμός»
18:16 Τουρίστας έπιασε και έπαιζε με τοξικό χταπόδι χωρίς να το ξέρει ΒΙΝΤΕΟ
18:08 Αντιμονοπωλιακή έρευνα της Κομισιόν για τη Google λόγω χρήσης περιεχομένου σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
18:00 Ο συγγραφέας Γιάννης Ατζακάς στην «Π»: Μνήμες από τις παιδοπόλεις
17:55 Νίκος Πλέας στον peloponnisos FM: «Η Πάτρα είναι πυγμαχούπολη»
17:50 Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 26 τραυματίες
17:44 ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές, τι ισχύει για δώρο Χριστουγέννων και επιδότηση ανεργίας
17:38 Δεύτερη μέρα σερί πτώσης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:30 Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»
17:24 Χρυσή Αυγή: Δριμύ κατηγορώ της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά Μιχαλολιάκου – «Λάθος που η Δημοκρατία ήρθε να διορθώσει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ