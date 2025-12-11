Ουκρανία – Ζελένσκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το εδαφικό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε την πιθανότητα να τεθεί το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία σε δημοψήφισμα, καθώς το Κίεβο βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση για να συμφωνήσει με τους όρους ενός υπό διαμόρφωση ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Μόσχα επιμένει να αποσύρει η Ουκρανία τις δυνάμεις της από το ανατολικό Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τις οποίες ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει κατά τη διάρκεια της σχεδόν τετραετούς εισβολής του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες σχετικά με την τελευταία ειρηνευτική πρόταση Τραμπ, αλλά διατηρεί τη θέση του ότι η Ουκρανία δεν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραδώσει εδάφη στο Κρεμλίνο.

«Οι Ρώσοι θέλουν όλο το Ντονμπάς, εμείς δεν το αποδεχόμαστε» δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη. «Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με εκλογές είτε με δημοψήφισμα, ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να έχει λόγο».

Το ουκρανικό έδαφος βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας, καθώς οι διαπραγματευτές προσπαθούν να καταλήξουν σε μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συζήτησαν την πιθανότητα να χαρακτηριστεί η περιοχή ως «ελεύθερη οικονομική ζώνη», ενώ η Ρωσία προτείνει μια «αποστρατικοποιημένη ζώνη».

«Οι Αμερικανοί αναζητούν μια κατάλληλη μορφή» δήλωσε. «Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πιστεύω ότι πολλά εξαρτώνται από τον στρατό μας».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα εξετάσουν την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου την Πέμπτη, μετά τις συνομιλίες των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τραμπ την Τετάρτη. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι «σχετικά αισιόδοξος» για την πρόοδο που θα σημειωθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο, καθώς οι πλευρές επιδιώκουν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τους όρους.

«Πάνω από όλα, πρόκειται για τις εδαφικές παραχωρήσεις που είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία, αλλά αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Ουκρανός πρόεδρος και ο ουκρανικός λαός» δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Το διευκρινίσαμε στον πρόεδρο Τραμπ».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο παρουσίασε στις ΗΠΑ μια ενημερωμένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου. Εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο ίδιος.

