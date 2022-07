Ουκρανία: Ζήτησε να σταματήσει ρωσικό πλοίο από την Τουρκία – Εμπλέκεται σε «παράνομη εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών»

Για παράνομη εξαγωγή Ουκρανικών σιτηρών κάνει λόγο η Ουκρανία με πλοίο της Ρωσίας στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο και ένα έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters.

Ο αξιωματούχος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, επικαλούμενος πληροφορίες που έλαβε από τις υπηρεσίες εμπορικής ναυτιλίας της χώρας, ανέφερε ότι το πλοίο Zhibek Zholy φόρτωσε περίπου 4.500 τόνους σιτηρών από το Μπερντιάνσκ, μια πόλη που ανήκει στην Ουκρανία.

Σε επιστολή της που φέρει ημερομηνία την 30ή Ιουνίου και απευθύνεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας, η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας υποστηρίζει εξάλλου ότι το Zhibek Zholy εμπλέκεται σε «παράνομη εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών» από το Μπερντιάνσκ και κατευθύνεται στο Καρασού της Τουρκίας.

Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι το φορτίο φτάνει τους 7.000 τόνους φορτίου, ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνην που ανέφερε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα με το οποίο του ζητήθηκε να σχολιάσει την άφιξη του Zhibek Zholy στη χώρα.

Η εταιρεία KTZ Express που εδρεύει στο Καζακστάν επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το Zhibek Zholy της ανήκει αλλά ότι ναυλώθηκε από τη ρωσική εταιρεία Green Line, η οποία δεν υπόκειται σε κυρώσεις. Η KTZ Express πρόσθεσε ότι διαβουλεύεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα συμμορφωθεί με όλες τις κυρώσεις και τους τυχόν περιορισμούς.

Urgent Reuters: #Ukraine has requested that #Turkey detain and arrest the #Russian_flagged #cargo_ship #Zhibek_Zholy carrying a cargo of #Ukrainian_grain taken from the #Russian_occupied_port of #Berdyansk, according to a Ukrainian official and document seen by Reuters. pic.twitter.com/cXXLV6ddqv

— Usama Farag (@VOAFarag) July 1, 2022