Ουκρανικά drones χτυπούν βαθιά στη Ρωσία

Οι επιθέσεις έγιναν λίγο πριν τον νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη με αμερικανική μεσολάβηση.

17 Φεβ. 2026 18:51
Η Ουκρανία εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones σε στρατηγικές υποδομές της Ρωσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες –σύμφωνα με το Κίεβο– συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και τροφοδοσία της πολεμικής μηχανής της Μόσχας στον τετραετή πόλεμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα (17.02.2026) ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ταμάν, στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, καθώς και εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Περμ, κοντά στα Ουράλια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της SBU, η επίθεση στον τερματικό σταθμό του Ταμάν ήταν η δεύτερη που πραγματοποιεί η υπηρεσία στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις από τις 22 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ξεχωριστά την Κυριακή (15.02.2026) ότι έπληξε επίσης τον ίδιο στόχο.

Παράλληλα, τα drones της SBU φέρονται να έπληξαν και το εργοστάσιο Metafrax Chemicals στην περιοχή Περμ, σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Ο ίδιος αξιωματούχος το χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μεθανόλης τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ευρώπη.

Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο πριν την έναρξη νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επαφές αυτές δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα.

18:43 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα: Ένας νέος θεσμός διαγενεακής συνεργασίας και καινοτομίας
