Ουγγαρία: Μαζικά στις κάλπες οι Ούγγροι στις κάλπες – Ψήφισε πάνω από το 74%
Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είχε φθάσει το 74,23% στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) έναντι 62,92% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.
Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η σημερινή εκλογική αναμέτρηση στην Ουγγαρία, σε μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.
