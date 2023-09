Ουγγαρία: Συντριβή αεροσκάφους – Δύο νεκροί, τέσσερις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροβατικής επίδειξης την Κυριακή 10/9/2023 στην Ουγγαρία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δυο επιβαίνοντες και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι στο έδαφος, ανέφεραν οι αρχές.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, πέρα από τον πιλότο, επέβαινε ένας επιβάτης στο αεροσκάφος (…) Και οι δυο έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε η ουγγρική αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή Σεκεσφέχερβαρ, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βουδαπέστης. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο έδαφος, οι τρεις από τους οποίους υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Σοβαρά τραυματισμένοι είναι γυναίκα, άνδρας και κοριτσάκι. Μικρό αγόρι υπέστη ελαφριά τραύματα.

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον ιστότοπό του τοπικό μέσο ενημέρωσης, το αεροσκάφος επίδειξης -επρόκειτο για T-28 Trojan του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο το 1951, σύμφωνα με τον ουγγρικό Τύπο- κάνει κατακόρυφη κάθοδο προτού συντριβεί και εκραγεί.

A T-28 Trojan aircraft, reg. HA-RDM, has crashed on Sunday at an airshow in Hungary.

🎥: Mátyás Tóth pic.twitter.com/Mkh2eubKti

— Gabriel Bobon (BoardingPass) (@GabrielBobon) September 10, 2023