Ουγγαρία: Ξεσάλωσε στο χορό ο νέος υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μαγιάρ ΒΙΝΤΕΟ

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ο χορός του Ζολτ Χέγκεντους, ένα από τα βασικά πρόσωπα της ομάδας του νικητή στις ουγγρικές εκλογές, Πέτερ Μάγιαρ, και βασικού υποψήφιου για τη θέση του υπουργού Υγείας στη νέα κυβέρνηση.

«Ως κορυφαίος ορθοπεδικός χειρουργός, πέρασε χρόνια εργαζόμενος σε κλινικές στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν επιστρέψει στην Ουγγαρία το 2015 για να μεταρρυθμίσει το σύστημα υγείας. Σήμερα αναπτύσσει το σχέδιο μεταρρύθμισης της υγείας για το κόμμα Tisza, αναφέρει το Nexta.

Το δεξιό κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας.

🔥 Dancing minister goes viral! A victory dance by Zsolt Hegedűs has racked up over a million views overnight. He’s one of the key figures in Péter Magyar’s team and a leading candidate for Hungary’s health minister. A top orthopedic surgeon, he spent years working in leading… pic.twitter.com/9EqCxep9FK — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

