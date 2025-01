Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας»

«Το να βλέπουμε τους ομήρους να ξαναβρίσκουν τις οικογένειές τους γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας». Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την απελευθέρωση των τριών πρώτων Ισραηλινών ομήρων.

«Η Ρόμι Γκόνεν, η Εμιλι Νταμάρι και η Ντόρον Στάινμπρέχερ είναι ελεύθερες. Και άλλοι θα ακολουθήσουν. Ας είναι αυτό η αρχή για ένα νέο κεφάλαιο για το Ισραήλ και τον παλαιστινιακό λαό… Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τηρηθεί», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο Χ (πρώην Twitter).

Παράλληλα, η επικεφαλής της Κομισιόν χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την οποία – όπως τόνισε – η Ευρώπη «θα υποστηρίξει».

Romi Gonen, Emily Damari & Doron Steinbrecher are free. Others must follow.

Seeing the hostages‘ reunion with their families fills our hearts with hope.

Let it be the start of a new chapter for Israel and the Palestinian people.

The ceasefire must hold.

Europe will support it

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2025