Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Μόνη λύση με διάρκεια η διπλωματία στη Μέση Ανατολή

Σε σαφές μήνυμα υπέρ της διπλωματικής οδού προχώρησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η επικεφαλής της Κομισιόν παρουσίασε ένα τρίπτυχο θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η μόνη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση είναι η διπλωματία.

Όπως ανέφερε, πρώτο στοιχείο αποτελεί η «αναζωπυρωμένη ελπίδα» για τον λαό του Ιράν, ο οποίος – όπως είπε – υποφέρει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής στήριξης σε κάθε διαδικασία που ενισχύει την αυτοδιάθεση και τη δημοκρατική προοπτική.

Δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης. Η φον ντερ Λάιεν τόνισε πως πρέπει να γίνει «ό,τι είναι δυνατόν» ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις «απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις» εναντίον γειτονικών και κυρίαρχων κρατών, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση τέτοιων ενεργειών επιβαρύνει δραματικά την περιφερειακή ασφάλεια.

Τρίτο και καθοριστικό σημείο είναι η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, την οποία χαρακτήρισε υψίστης σημασίας. «Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια, βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και ο τερματισμός των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε επίσης γνωστό ότι το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Κομισιόν, με αντικείμενο τη συνολική αποτίμηση της κατάστασης. Όπως σημείωσε, οι πρόσφατες εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα κρίσιμους τομείς για την Ευρώπη, από την ενέργεια και τα πυρηνικά ζητήματα έως τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Αναλυτικά, στη δήλωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Όμως τρία πράγματα είναι σαφή. Πρώτον, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Στηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και κυρίαρχων κρατών. Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι υψίστης σημασίας. Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική. Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Το απόγευμα θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διότι από την ενέργεια και τα πυρηνικά μέχρι τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων».

Η τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διαχείριση της κρίσης, με την Ε.Ε. να επιδιώκει ρόλο σταθεροποιητικού παράγοντα σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.

