Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Προτείνει προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου ΒΙΝΤΕΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει ένα προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ο ορισμός ενός πλαφόν στο φυσικό αέριο είναι μια προσωρινή λύση, μέχρι να δημιουργήσουμε έναν νέο ευρωπαϊκό δείκτη τιμών που θα διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω σε αυτό», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το Reuters.

Putin has been using energy as a weapon, causing economic and social hardship.

The measures we have put in place provide us with a first buffer of protection.

Now we will step up to tackle rising energy costs ↓

https://t.co/fDf1PiaBhD

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022