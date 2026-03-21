«Ούτε φτωχός συγγενής ούτε ναι σε όλα, στήριξη στην Κύπρο, όχι εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν»

Η μέχρι τώρα θητεία του Νίκου Αναδιώτη στην Ευρωβουλή έχει συμπέσει με απανωτές κρίσεις και με τους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν. Ο αιγιώτης ευρωβουλευτής τοποθετήθηκε στην «Π» για όλα τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, άσκησε κριτική σε πολιτικές της ΕΕ, ενώ ξεκαθάρισε τη θέση του ίδιου και της Νίκης για τα εθνικά θέματα, το μεταναστευτικό και τον ρόλο της Ελλάδας.

-Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους Ελληνες ψηφοφόρους;

Από την επαφή μου με τους πολίτες διαπιστώνω ότι για εκείνους προέχει η διαχείριση της καθημερινότητας. Ο πληθωρισμός και η αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα βασικά αγαθά. Το υψηλό κόστος ενοικίων και η δυσκολία απόκτησης κατοικίας, ειδικά για τους νέους. Η κατάσταση στο ΕΣΥ, οι αναμονές στα νοσοκομεία και η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Οι χαμηλές απολαβές σε σχέση με το κόστος ζωής και οι συνθήκες εργασίας. Η δυσαρέσκεια στους πολίτες για τον τρόπο διακυβέρνησης, ζητώντας περισσότερη διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς, κυρίως λόγω σκανδάλων και Τεμπών.

-Ποια είναι η στρατηγική της Νίκης για να ενισχύσει την παρουσία της στο πολιτικό σκηνικό;

Η Νίκη αναπτύσσεται με σταθερά βήματα σε όλους τους τομείς, κάτι που πιστεύω θα φανεί το επόμενο διάστημα. Ανοίγουμε διαρκώς νέα γραφεία, φτάνοντας αισίως τα 25. Εχουμε ξεπεράσει τις 60 Τοπικές Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Προχωρούμε σε αναδιοργάνωση σε κάποιους νευραλγικούς τομείς. Συνάπτουμε νέες συμφωνίες, ιδιαίτερα στο κομμάτι τις επικοινωνίας. Στελεχώνουμε τα ψηφοδέλτια με νέα πρόσωπα που διακρίνονται για την κατάρτιση και το ήθος τους.

-Ποια είναι τα τρία σοβαρότερα ζητήματα της χώρας μας, τα οποία απαιτούν πολύ σοβαρούς χειρισμούς;

Το ζήτημα της παιδείας, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Χωρίς παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Ούτε έθνος, ούτε λαός, ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε πρόοδος. Το δημογραφικό ζήτημα, γιατί κινδυνεύει η ίδια η υπόστασή μας ως έθνος. Το ζήτημα της ακρίβειας και της φτώχειας. Δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε για τα προς το ζην, όταν καταστρέφεται η μεσαία τάξη, όταν κλείνουν επιχειρήσεις και μεγάλο μέρος του λαού φτωχοποιείται.

-Ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας στον πόλεμο στο Ιράν;

Η θέση μου, η οποία ταυτίζεται με αυτή της Νίκης, είναι ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί σε καμία περίπτωση σε αυτόν τον πόλεμο, αν και πολύ φοβάμαι ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός θα υποκύψει στις πιέσεις, με ανυπολόγιστες συνέπειες. Αντίθετα, η βοήθεια προς την Κύπρο είναι σωστή και αυτονόητη. Μάλιστα, η πρότασή μας είναι να υπάρξει μόνιμη στάθμευση ελληνικών αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας και την εφαρμογή του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος.

-Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει ο πόλεμος στην ενεργειακή -κι όχι μόνο- ασφάλεια της Ευρώπης και της Ελλάδας;

Ο πόλεμος και η τυφλή πρόσδεση της Ελλάδας στις γεωπολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ, έχουν πλήξει καίρια την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, μετατρέποντάς την από ενεργειακά ανεξάρτητη σε έναν ακριβό εισαγωγέα LNG, γεγονός που εκτινάσσει το κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η πολιτική αυτή επιφέρει κινδύνους για την εθνική κυριαρχία μέσω της ενεργειακής εξάρτησης, ενώ παράλληλα οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις, ακρίβεια και αποβιομηχάνιση, απομακρύνοντας την Ελλάδα από την απαραίτητη ουδετερότητα και την αξιοποίηση των δικών της ενεργειακών πόρων, όπως οι υδρογονάνθρακες και ο λιγνίτης.

-Ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ;

Εστιάζονται κυρίως στην απομάκρυνση από τις καταστατικές της αξίες, στο δημογραφικό που εξαφανίζει με σοκαριστικούς ρυθμούς τους Ευρωπαίους, στο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης που μετατρέπει την Ενωση σε ισλαμικό χαλιφάτο και στις πολιτικοοικονομικές εξαρτήσεις, ιδιαίτερα από υπερεθνικά κέντρα, που αποδυναμώνουν και χειραγωγούν τα ευρωπαϊκά κράτη.

-Πώς αξιολογείτε τον ρόλο της ΕΕ στην ενεργειακή κρίση;

Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην πράσινη τρέλα. Ολοι αυτοί που δήθεν νοιάζονται να σώσουν τον πλανήτη από το CO2, παράγουν εκατομμύρια τόνους CO2, βομβαρδίζοντας, διυλιστήρια, γιγαντιαίες αποθήκες ΦΑ, τάνκερς κ.ά. και μετά μας φταίει ο λιγνίτης. Τα εργοστάσια των ευρωπαϊκών κρατών κλείνουν, η βιομηχανία είναι υπό κατάρρευση και η μεσαία τάξη εξαϋλώνεται. Δυστυχώς, η ΕΕ για ακόμα μία φορά δείχνει να εξυπηρετεί συμφέροντα των πολυεθνικών και κάποιων ελίτ εις βάρος των συμφερόντων των λαών της Ευρώπης.

-Θεωρείτε ότι η ΕΕ κινείται προς περισσότερη ενοποίηση ή προς κατακερματισμό;

Εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Ενώ η θέληση των περισσότερων Ευρωπαίων ηγετών είναι να κινηθεί η ΕΕ προς περισσότερη ενοποίηση, οι πολιτικές που ακολουθούν, όχι μόνο δεν οδηγούν σε ενοποίηση, αλλά σε έναν κατακερματισμό, αφού υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και αντικρουόμενα συμφέροντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ψευτοδικαιωματισμός που προκρίνεται στην ΕΕ, ιδιαίτερα σε θέματα της woke ατζέντας και η πολυπολιτισμικότητα που προωθείται, με αποτέλεσμα να διασαλεύεται η κοινωνική συνοχή της Ευρώπης. Ο συγκεντρωτισμός που προκρίνεται από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εξυπηρετεί γραφειοκρατικά συμφέροντα και όχι τους λαούς. Η Νίκη υποστηρίζει μία Ευρώπη ανεξάρτητων εθνών-κρατών που συνεργάζονται κι όχι μία υπερεθνική οντότητα που επιβάλλει αποφάσεις. Απέναντι, λοιπόν, στην ενοποίηση και στον κατακερματισμό της ΕΕ, η Νίκη προτάσσει την Ευρώπη των λαών και των πατρίδων με ανεξάρτητα και ισχυρά έθνη-κράτη.

-Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας μέσα στην Ενωση τα επόμενα χρόνια;

Δεν μπορεί να είναι ούτε του φτωχού συγγενή ούτε αυτού που λέει «ναι σε όλα». Πρέπει να ανακτήσουμε το κύρος μας και με τους κατάλληλους πολιτικούς χειρισμούς να είμαστε σεβαστοί και υπολογίσιμοι από όλους. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πειραματόζωα, όπως είδαμε να γίνεται με τα μέτρα για τον Covid-19 και απόλυτα πρόθυμοι, όπως είδαμε να γίνεται με την αποστολή όπλων μας στην Ουκρανία.

-Ποιες είναι οι προτάσεις της Νίκης για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού;

Η Νίκη προκρίνει μία εθνική στρατηγική. Το Κίνημά μας αντιτίθεται στην πολιτική των «ανοιχτών συνόρων», στην εργαλειοποίηση του ζητήματος από την Αγκυρα και κατά προέκταση, στην αντικατάσταση του γηγενούς πληθυσμού. Ως εκ τούτου:

Tασσόμαστε υπέρ της αυστηρής φύλαξης των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας για την αποτροπή των παράνομων εισόδων.

Υποστηρίζουμε την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα, καθώς και εκείνων των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται, στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης.

Εχουμε ζητήσει το κλείσιμο των κέντρων υποδοχής (hotspots) στα νησιά και την αποσυμφόρηση της ενδοχώρας, θεωρώντας ότι οι δομές αυτές μετατρέπουν ελληνικά εδάφη σε «φυλακές ψυχών» και αλλοιώνουν τη δημογραφική σύνθεση περιοχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πραγματικών προσφύγων πολέμου και οικονομικών μεταναστών, με αυστηρές διαδικασίες ασύλου.

Εκφράζουμε ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την πολιτισμική ταυτότητα, ζητώντας πολιτικές που δεν αλλοιώνουν τον εθνολογικό χαρακτήρα της χώρας.

-Πώς μπορεί να συμβάλει η Ελλάδα στη σταθερότητα της περιοχής, χωρίς να υποχωρεί σε κυριαρχικά της δικαιώματα;

Η Νίκη προτείνει τον συνδυασμό της επίκλησης και χρήσης του διεθνούς δικαίου με την παράλληλη ενίσχυση της χώρας μας σε όλους τους τομείς, ώστε να αποκτήσουμε τη μέγιστη αποτρεπτική ισχύ.

Υποστηρίζουμε την έμπρακτη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών και νομικών εργαλείων στην ΕΕ για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Παράλληλα, θεωρούμε ότι ο τρέχων «διάλογος» Ελλάδος-Τουρκίας είναι επιζήμιος για τα ελληνικά συμφέροντα, όσο η Τουρκία συνεχίζει την αναθεωρητική και επεκτατική της πολιτική. Γι΄ αυτό αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη ισχυρής αποτροπής, θεωρώντας ότι η ασφάλεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να βασίζεται σε υποχωρήσεις, όπως δεν πρέπει να υπάρχει γενικά καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα. Η σταθερότητα δεν επιτυγχάνεται μέσω συμβιβασμών, αλλά μέσω της ξεκάθαρης προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, στηριζόμενη στο Διεθνές Δίκαιο και την ΕΕ.

-Πείτε μας μερικά πράγματα που σας έχουν κάνει εντύπωση, μέχρι τώρα, στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ; Στηρίζει επαρκώς την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις;

Αυτό που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η πολυπλοκότητα και η προσπάθεια διατήρησης ισορροπίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όπου ένας ισχυρός θεσμικός μηχανισμός προωθεί τη συνεργασία και τη σταθερότητα, αλλά η ανάγκη για συναίνεση συχνά επιβραδύνει τις αποφάσεις. Οσον αφορά τη στήριξη προς την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, η ΕΕ εκφράζει μεν αλληλεγγύη και καταδικάζει προκλητικές ενέργειες, ωστόσο η στάση της παραμένει κυρίως διπλωματική και ισορροπημένη, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι η στήριξη είναι περισσότερο πολιτική, παρά ουσιαστικά αποτρεπτική, λόγω των διαφορετικών συμφερόντων και της γεωπολιτικής πολυπλοκότητας.

