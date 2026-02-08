Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα

Είπε πολλές «ατάκες» που θα συζητηθούν ο Παύλος Γερουλάνος στο Mega και στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι»:

Για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο: «Σε οποιαδήποτε σύγχρονη χώρα περιμένεις το εισαγγελικό πόρισμα, περιμένεις την ΕΔΕ και η πολιτική συζήτηση ξεκινάει τότε. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι για να βγουν αυτά τα πορίσματα, ειδικοί άνθρωποι πηγαίνουν εκεί προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε. Θα ρωτήσουν το λιμενικό, θα ρωτήσουν οποιονδήποτε άλλον. Εδώ πάμε να προλάβουμε.

Για μένα δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή ούτε να αγιοποιήσουμε, ούτε να δαιμονοποιήσουμε ένα λιμενικό, το οποίο έχει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε αν κάτι είναι λάθος ή έγκλημα, ας αφήσουμε το πόρισμα να βγει και ανάλογα να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να διορθώσουμε αυτό που γίνεται», είπε αρχικά.

Αναφορικά με τα Τέμπη, ο κ. Γερουλάνος είπε: «Έχουμε και το ιστορικό και των Τεμπών, όπου εκεί πέρα ενώ υπήρχαν πάρα πολλά – εκτός από την τιμωρία των υπευθύνων – υπήρχαν και πάρα πολλά πολιτικά μαθήματα τα οποία οφείλαμε να μάθουμε και τα οποία βεβαίως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουν κουκουλωθεί και δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε πραγματικά.

Η κυβέρνηση θέλει να διχάσει την κοινωνία για να κρατήσει το δικό της το κομμάτι συμπαγές. Αυτό είναι καταστροφικό σε μια χώρα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω για συγκάλυψη.

Δεν σημαίνει συγκάλυψη εγκλήματος απαραιτήτως, σημαίνει όμως συγκάλυψη του τι έγινε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δικαιώνει όλους τους αγώνες οι οποίοι γίνονται για διαφάνεια, είτε αυτές είναι από τους γονείς που θέλουν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και όχι αδίκως, αλλά και η πολιτική δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα στο κοινοβούλιο για να δούμε τι έγινε λάθος».

Όπως υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος: «Δεν θα σχολιάσω την κυρία Καρυστιανού, διότι ακόμα θεωρώ ότι μέχρι να κάνει κάποιος ένα κόμμα είναι ένας άνθρωπος με τις απόψεις του, είναι μία μητέρα η οποία αγωνίζεται για αυτό το οποίο της έχει συμβεί. Θα κριθεί από τον πολιτικό της λόγο ως κόμμα, όχι ως πρόσωπο.

Προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα πράγματα γιατί αλλιώς γίνεται προσωποποίηση στην πολιτική, και αν ξέρω κάτι για την πολιτική είναι ποτέ μην προσωποποιείς πολιτικά θέματα και ποτέ μην πολιτικοποιείς προσωπικά θέματα».

«Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ούτε θα τεθεί στο συνέδριο»

Ερωτηθείς αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο επόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Όχι βέβαια. Το συνέδριο δεν είναι ούτε συνέδριο αμφισβήτησης, το συνέδριο δεν είναι ούτε θέμα αμφισβήτησης και δεν πρέπει να είναι και συνέδριο φιέστας.

Για να μπούμε στην προεκλογική περίοδο σωστά και με μία δυναμική, νομίζω ότι το συνέδριο πρέπει να είναι ένα συνέδριο ουσίας και κοινωνίας, όπου θα μπορούν να εκπροσωπηθούν πολλές φωνές, να ακουστούν φωνές, να γίνει η ζύμωση που πρέπει, να λυθούνε θέματα τα οποία ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα πάντα έχει και με αυτά τα θέματα που θα λυθούν, να πάμε δυναμικά στις εκλογές».

«Η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και τη χώρα»

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης: «Η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο κακή για το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάκιστη για τη χώρα.

Και θα εξηγήσω γιατί: Και στην Ελλάδα αλλά και οπουδήποτε στην Ευρώπη έχουμε δει να γίνονται τέτοιου είδους συμμαχίες, το αποτέλεσμα είναι να γεννηθούν και να δυναμώσουν αντιδραστικές φωνές οι οποίες μετά αξιοποιούν τις δυσκολίες της καθημερινότητας για να δυναμώσουν.

Έτσι είδαμε να δυναμώνουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, έτσι είδαμε να δυναμώνουν φωνές λαϊκισμού ακόμη και στην Αμερική.

Τα άκρα αυτά, δεν πρόκειται την επόμενη μέρα να λύσουν θέματα. Να θυμίσω τη διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη στις Βρυξέλλες; Κόστισε στο κράτος πολύ. Ιστορικά οι μεγάλες παρατάξεις δεν ερχόντουσαν να συμπλεύσουν.

Η ευθύνη του καθενός ήταν να μαζέψει το ασκέρι του. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία δική μας ευθύνη να μιλήσουμε σ’ αυτόν τον προοδευτικό κόσμο που σήμερα δεν πάει στην κάλπη και να τον πείσουμε ότι έχουμε αυτά που χρειάζεται για να κυβερνήσουμε. Τα κόμματα είναι θεσμοί. Αν θέλουμε οι θεσμοί να λειτουργούν, πρέπει οι θεσμοί να αλλάζουν».

«Το ΠΑΣΟΚ λειτούργησε γρήγορα και αποτελεσματικά στο θέμα Παναγόπουλου»

Στην συνέχεια ο κ. Γερουλάνος σχολίασε και το ζήτημα που έχει ανακύψει με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

«Πρώτον, είναι μία πολύ δυσάρεστη υπόθεση, για πολλούς λόγους. Πάλι επειδή αμφισβητούνται οι θεσμοί και πάλι επειδή αμφισβητούνται κυρίως οι συλλογικότητες, που είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε για να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν μία φωνή πολύ πιο οργανωμένη.

είναι τα εργατικά συνδικάτα, όπως είναι οι συνεταιρισμοί και τα λοιπά. Εάν δεν έχουμε αυτούς τους θεσμούς γερούς στη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε και την πρόοδο που θέλουμε. Άρα αμέσως-αμέσως βάζει στο τραπέζι πολλά θέματα τα οποία είναι για μένα εξαιρετικά σημαντικά. Τώρα, τα κόμματα κρίνονται από το πώς αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα.

»Μέσα σε ένα κόμμα το οποίο είναι πολυσυλλεκτικό, μπορεί να έχεις διάφορες περιπτώσεις. Το πώς αντιδράς σε αυτές, το αν προσπαθείς να συγκαλύψεις ή παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, είναι αυτό που σε κρίνει. Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση. Έκανε ακριβώς αυτό το οποίο ζητάμε να κάνει η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της στελέχη όταν μπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό είναι νομίζω που μας διαφοροποιεί. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος σε ένα κόμμα, το οποίο εκπροσωπεί έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων, ότι όλοι θα συμπεριφέρονται πάντα σωστά.

Το θέμα είναι ότι σαν κόμμα οφείλεις να έχεις διαδικασίες οι οποίες είναι πολύ γρήγορες, πολύ αποτελεσματικές και ξεκαθαρίζουν κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πράξει για τον εαυτό του ή για το κόμμα.

»Είναι η αντίδραση που ζητούμε να έχει κι η Νέα Δημοκρατία όταν δικά της στελέχη βρίσκονται σε ίδιο στοιχείο. Πάντα ελπίζουμε ότι ένα καινούριο κόμμα θα έχει, θα τα αφήσει όλα αυτά πίσω του και θα είναι μία ομάδα καταπληκτικών, αδιάφθορων ανθρώπων οι οποίοι θα πάρουν την εξουσία και δεν θα γίνει ποτέ τίποτα λάθος. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές, είπε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο. Το ΠΑΣΟΚ αυτό που έχει να κάνει είναι να βγει έξω και να πει τι είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα και πώς θα τα αλλάξει. Εάν μέσα σε αυτό πείσει και ότι η ηγετική του ομάδα είναι μία ομάδα η οποία μπορεί να πάρει αυτά τα θέματα και να τα πάει ένα βήμα παρακάτω, νομίζω ότι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη.

»Έχει κλείσει το θέμα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά μου. Τον πρόεδρο μας τον εκλέξαμε πριν από ενάμιση χρόνο. Θα δώσουμε τη μάχη που έχουμε να δώσουμε», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος.

