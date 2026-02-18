Π. Μαρινάκης: Τα εγκαίνια με πολύ κόσμο για το πολιτικό γραφείο του πατρινού Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο Ψυχικό, ΒΙΝΤΕΟ

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια του νέου πολιτικού του γραφείου του Παύλου Μαρινάκη στο Νέο Ψυχικό, επί της οδού Σολωμού. Ο κ. Μαρινάκης που έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών και «τρέχει» εδώ και καιρό για την υποψηφιότητά του αποκτά πλέον «στρατηγείο» και ένα σημείο επαφής με τους πολίτες.

Για την εκδήλωση υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, όμως η προσέλευση υπερέβη και τις προσδοκίες των συνεργατών, καθώς πάνω από 2.000 άτομα συγκεντρώθηκαν, με την εκδήλωση να αποτελεί για τον κ. Μαρινάκη ένα καλό crash test ενόψει των εκλογών και της μάχης του σταυρού.

«Θα είμαστε δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Η πολιτική έχει αξία όταν γίνεται πράξη και οι πράξεις διαμορφώνονται με διάλογο, δουλειά και συμμετοχή. Την ιστορία την γράφουν οι παρόντες», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, στο κάλεσμά του για τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου προσθέτοντας: «Κι εγώ, από όποια θέση κι αν υπηρέτησα την παράταξη της ΝΔ, επέλεξα πάντοτε να είμαι παρών. Σε αυτή τη διαδρομή σας χρειάζομαι στο πλευρό μου και όλοι μαζί θα είμαστε δίπλα στον πρόεδρό μας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το γραφείο αυτό δεν είναι μόνο δικό μου γραφείο. Αυτό το γραφείο είναι δικό μας γραφείο, σε αυτό το γραφείο θα μαζευόμαστε θα λέμε τα δύσκολα και θα πετύχουμε τις μεγαλύτερες νίκες», επεσήμανε.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, κορυφαίοι υπουργοί όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η Νίκη Κεραμέως. Ομοίως και αρκετοί υφυπουργοί, όπως ο Γιώργος Κώτσηρας, ο Στέφανος Γκίκας, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Ιάσων Φωτήλας, ο Γιάννης Ανδριανός, η Σέβη Βολουδάκη, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Νίκος Παπαϊωάννου, ο Χρήστος Κέλλας και η Άννα Καραμανλή. Από το Μέγαρο Μαξίμου ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός Επικρατείας Θανάσης Κοντογεώργης, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο γενικός διευθυντής Ενημέρωσης Πάνος Αμυράς και οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη Χρήστος Ζωγράφος και Θανάσης Νέζης. Επίσης, η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ Ελίζα Βόζενμπεργκ και ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης, η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

Παρούσα ήταν και η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου.

