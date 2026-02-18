«Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα μαϊμού επιδόματα

Μεγάλη κόντρα για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η Αναστασία Χατζηδάκη, μέχρι πρόσφατα υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής ο Μακάριος Λαζαρίδης με τον Δημήτρη Μάντζο.

Κουτσούμπας: «Η Καισαριανή να διδάσκεται στα σχολεία» – Παρεμβάσεις για Βιολάντα και πολιτικές εξελίξεις

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να δώσει εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις και συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν η ηγεσία του κόμματος γνώριζε για την παράνομη δράση που αποδίδεται στην πρώην γραμματέα Οργανωτικού.

Σχολιάζοντας δε την διαγραφή της κυρίας Χατζηδάκη είπε «αν ξεκινήσετε με διαγραφές στελεχών σας για τα σκάνδαλα βλέπω στο τέλος τον Νίκο Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με το σλόγκαν “ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα”. Η κυρία Χατζηδάκη ήταν γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ από το 2022 έως το 2025. Ξέρω την δομή των κομμάτων και γνωρίζω ότι ο γραμματέας οργανωτικού είναι δεξί χέρι του εκάστοτε προέδρου. Αποτελεί στενό συνεργάτη και άτομο στον στενό πυρήνα της ηγεσίας. Γνώριζε λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης την δράση της στενής του συνεργάτιδας; Πριν από ένα χρόνο γιατί την απομακρύνατε από αυτή την θέση αλλά την κρατήσατε στο κόμμα; Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Λαζαρίδης υπενθυμίζοντας παράλληλα παλαιότερες δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης σύμφωνα με τις οποίες «οι παραιτήσεις αποτελούν ομολογία ενοχής».

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να μιλά για μια κυβέρνηση σκανδάλων. Όμως η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Όπου υπάρχει σκάνδαλο όλο και κάποιο στέλεχος και συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη είναι εμπλεκόμενος σε αυτό. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο διάστημα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ; Το αφήγημα σας δεν είναι πλέον πειστικό. Δεν μπορείτε να καταγγέλλετε όταν δικά σας στελέχη είναι στο κάδρο των σκανδάλων. Λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική. Ο λαός που είναι σοφός, λέει κάτι απλό: Όταν σκάβεις το λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας κλείνοντας την επίθεση του.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος σημειώνοντας πως τα τελευταία επτά χρόνια κυβερνά η ΝΔ και όχι το δικό του κόμμα. «Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση της ΝΔ όπως έχει και την ευθύνη λογοδοσίας. Κάνετε ένα σόου εντελώς αντίθετο από όσα προβλέπει το τεκμήριο αθωότητας. Εσείς το παραβιάσατε όταν την ίδια ώρα το επικαλείστε για δικούς σας υπουργούς. Έρχεται δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις εξεταστικές επιτροπές για να συγκαλύψετε και μας κάνετε μαθήματα διαφάνειας;» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να προσθέσει «εμείς τι κάναμε; Ότι κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι το τέλος της έρευνας».

