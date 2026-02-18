Κουτσούμπας: «Η Καισαριανή να διδάσκεται στα σχολεία» – Παρεμβάσεις για Βιολάντα και πολιτικές εξελίξεις

Στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στα ζητήματα εργασιακής ασφάλειας και στις πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζοντας τόσο την ιστορία της Καισαριανής όσο και πρόσφατα γεγονότα της επικαιρότητας.

Κουτσούμπας: «Η Καισαριανή να διδάσκεται στα σχολεία» – Παρεμβάσεις για Βιολάντα και πολιτικές εξελίξεις
18 Φεβ. 2026 14:44
Pelop News

Την ανάγκη να διατηρείται ζωντανή η ιστορική μνήμη και να διδάσκονται στα σχολεία γεγονότα όπως η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή επισήμανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN. Όπως ανέφερε, τέτοια ντοκουμέντα δεν πρέπει μόνο να συντηρούν τη μνήμη αλλά και να εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με πλήρη αναφορά στα ιστορικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ταυτότητας των εκτελεσμένων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εκτελεσμένοι επέλεξαν να μην αποκηρύξουν τις ιδέες τους, υπογραμμίζοντας ότι η στάση τους συνδέθηκε με τη δράση τους υπέρ του λαού. Παράλληλα, καταδίκασε πρόσφατες φθορές στο μνημείο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς, αποδίδοντάς τες σε φασιστικές ενέργειες.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα και τις συγκεντρώσεις υποστήριξης προς τον ιδιοκτήτη μετά το δυστύχημα, εξέφρασε έντονη κριτική. Χαρακτήρισε την εικόνα αυτή σοκαριστική και έκανε λόγο για «εγκληματική ασυδοσία» στον χώρο της εργασίας, υποστηρίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Τόνισε επίσης ότι τα συνδικάτα έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για κινδύνους χωρίς, όπως είπε, να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα.

Σε πολιτικό επίπεδο, σχολίασε και την πορεία της σοσιαλδημοκρατίας, εκφράζοντας την άποψη ότι αντιμετωπίζει στρατηγικά αδιέξοδα. Ειδική αναφορά έκανε στον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκε πολιτική που, κατά την εκτίμησή του, δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά από το κυρίαρχο σύστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:22 Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας ως συνεργός στη δολοφονία του ισοβίτη
16:14 Κικίλιας: Σε εξέλιξη οι έρευνες για το ναυάγιο στη Χίο
16:06 Μπενίτεθ: Οι παίκτες δεν πρόκειται να παίξουν καλύτερα υπό πίεση, συναντήσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα αναμέναμε
15:58 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πυκνότητα σε παρόντες και απόντες στην πίτα της Νομαρχιακής
15:50 Χρήστος Μάστορας: Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του – Για ποιο λόγο
15:42 Τελειώνει η υπομονή του Τραμπ με το Ιράν – Σκέψεις ακόμα και για άμεση στρατιωτική επιχείρηση
15:34 Πάτρα: 22χρονος έχασε 15.000 ευρώ από τηλεφωνική απάτη με «μαϊμού» τεχνικό της Microsoft
15:25 Παρέμβαση Γ. Παπανδρέου για την κατάρρευση στην Πατρών–Τριπόλεως: Ζητά μόνιμες λύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα
15:17 Πατρινό Καρναβάλι: Ποιοι djs θα παίξουν στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου
15:08 Η Mladina, η Ελλάδα και η ελευθερία της έκφρασης.   Πόσες καταδίκες χρειάζονται για να ξυπνήσουμε;
15:00 Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια – Θετικός για το Ξενόγλωσσο Τμήμα Ιατρικής
14:59 Πανδαισία μπάσκετ στο Promitheas Park με τουρνουά 3×3 και Final-8 Rising Stars
14:57 Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά
14:49 Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Στα εγκληματολογικά το καμένο όχημα – Νέα δεδομένα στις έρευνες
14:46 Πάτρα: Ούτε σταγόνα νερού στην Ακτή Δυμαίων μετά από μέρες ΦΩΤΟ
14:44 Κουτσούμπας: «Η Καισαριανή να διδάσκεται στα σχολεία» – Παρεμβάσεις για Βιολάντα και πολιτικές εξελίξεις
14:40 Βουλγαρία: Στις 19 Απριλίου οι όγδοες πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε πέντε χρόνια
14:37 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 θυμάτων – Προθεσμίες για εργαστήρια και πραγματογνώμονες, αντιδράσεις συγγενών
14:31 Έρευνα για τα «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ και πιθανές επιστροφές χρημάτων – Πολιτικές προεκτάσεις στην υπόθεση
14:26 Συναγερμός στην Ευελπίδων: Κρατούμενος φέρεται να απέδρασε από τα δικαστήρια ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ