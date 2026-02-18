Κουτσούμπας: «Η Καισαριανή να διδάσκεται στα σχολεία» – Παρεμβάσεις για Βιολάντα και πολιτικές εξελίξεις

Την ανάγκη να διατηρείται ζωντανή η ιστορική μνήμη και να διδάσκονται στα σχολεία γεγονότα όπως η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή επισήμανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN. Όπως ανέφερε, τέτοια ντοκουμέντα δεν πρέπει μόνο να συντηρούν τη μνήμη αλλά και να εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με πλήρη αναφορά στα ιστορικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ταυτότητας των εκτελεσμένων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εκτελεσμένοι επέλεξαν να μην αποκηρύξουν τις ιδέες τους, υπογραμμίζοντας ότι η στάση τους συνδέθηκε με τη δράση τους υπέρ του λαού. Παράλληλα, καταδίκασε πρόσφατες φθορές στο μνημείο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς, αποδίδοντάς τες σε φασιστικές ενέργειες.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα και τις συγκεντρώσεις υποστήριξης προς τον ιδιοκτήτη μετά το δυστύχημα, εξέφρασε έντονη κριτική. Χαρακτήρισε την εικόνα αυτή σοκαριστική και έκανε λόγο για «εγκληματική ασυδοσία» στον χώρο της εργασίας, υποστηρίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Τόνισε επίσης ότι τα συνδικάτα έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για κινδύνους χωρίς, όπως είπε, να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα.

Σε πολιτικό επίπεδο, σχολίασε και την πορεία της σοσιαλδημοκρατίας, εκφράζοντας την άποψη ότι αντιμετωπίζει στρατηγικά αδιέξοδα. Ειδική αναφορά έκανε στον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκε πολιτική που, κατά την εκτίμησή του, δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά από το κυρίαρχο σύστημα.

