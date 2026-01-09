Παγκόσμια απειλή από θανατηφόρο μύκητα που εξαπλώνεται, τι ζητούν οι επιστήμονες

Παγκόσμιος συναγερμός για τον μύκητα Candida auris.

Παγκόσμια απειλή από θανατηφόρο μύκητα που εξαπλώνεται, τι ζητούν οι επιστήμονες
09 Ιαν. 2026 7:46
Pelop News

Ανθεκτική στα φάρμακα παραλλαγή του κοινού μύκητα Candida auris αποκτά αυξημένη λοιμογόνο δύναμη και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, προειδοποιούν επιστήμονες σε νέα ανασκόπηση μελετών.

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις, που προσβάλλουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, συνδέονται με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που ξεπερνά το 50%, ακόμη και όταν χορηγείται αντιμυκητιασική θεραπεία.

Ο Candida auris μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2009 στον ακουστικό πόρο ασθενούς στην Ιαπωνία και σύντομα εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ινδία, όπου το 2014 αναγνωρίστηκε ως σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Η πιο πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση αποκαλύπτει αρκετά μοναδικά χαρακτηριστικά του μύκητα που του επιτρέπουν να εξαπλώνεται ταχύτατα. Ο Candida auris έχει ήδη εντοπιστεί σε τουλάχιστον 61 χώρες, σε έξι ηπείρους.

Επικίνδυνη αντοχή, εύκολη μετάδοση

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο μύκητας αποκτά γρήγορα αντοχή στα φάρμακα, λόγω της ικανότητάς του να μεταβαίνει από μια μορφή ανάπτυξης τύπου ζύμης σε μια εξάπλωση μέσω νηματοειδών δομών. Παράλληλα, διαθέτει πρωτεΐνες στο κυτταρικό του τοίχωμα που του επιτρέπουν να προσκολλάται στο ανθρώπινο δέρμα «σαν κόλλα» και να το αποικίζει.

«Η αποίκιση του δέρματος από την C. auris αποτελεί σοβαρό ιατρικό ζήτημα, καθώς οι ασθενείς μπορεί να διευκολύνουν τη μετάδοση της C. auris, τόσο εντός όσο και μεταξύ νοσοκομείων», επισημαίνει η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Microbiology and Molecular Biology Reviews.

Ο μύκητας διαθέτει επίσης «αντλίες εκροής» στην κυτταρική του μεμβράνη, οι οποίες μπορούν να απομακρύνουν τα αντιμυκητιασικά φάρμακα πριν αυτά τον καταστρέψουν. Επιπλέον, τα κύτταρά του κολλάνε μεταξύ τους και σχηματίζουν στρώματα βιοϋμενίων (βιοφίλμ ) πάνω σε επιφάνειες, δομές που καθιστούν δύσκολη τη διείσδυση των φαρμάκων.

Συναγερμός από τους τους επιστήμονες

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί με τους οποίους ο μύκητας αντιστέκεται στα φάρμακα, αναφέρει η μελέτη. «Η διάγνωση των λοιμώξεων από C. auris συχνά παρεμποδίζεται από λανθασμένη ταυτοποίηση, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις στην έναρξη της κατάλληλης αντιμυκητιασικής θεραπείας», εξηγούν οι ερευνητές.

«Συνολικά, αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη ανάπτυξης νέων αντιμυκητιασικών παραγόντων με ευρύ φάσμα δράσης, τη βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων και την ανάπτυξη ανοσολογικών και εμβολιαστικών συμπληρωματικών προσεγγίσεων για τη θεραπεία ασθενών υψηλού κινδύνου», υπογραμμίζουν, σύμφωνα με τον Independent.

Η ανασκόπηση καλεί επίσης σε ενισχυμένα μέτρα σχετικά με τη μυκητιασική νόσο, μέσω καλύτερων μηχανισμών επιτήρησης, ιδιαίτερα σε χώρες με περιορισμένους πόρους. Σημειώνεται ότι τρία νέα φάρμακα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε κλινικές δοκιμές και θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν μια θεραπεία αυτής της μυκητιασικής λοίμωξης. Μέχρι τότε οι ερευνητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

 

