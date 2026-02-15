Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες

Μια γεμάτη ημέρα ήταν η σημερινή στο κλειστό γυμναστήριο στα Κρύα Ιτεών. Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα εκδήλωσης για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, απηύθυνε χαιρετισμό η Φανή Χαλκιά, χρυσή Ολυμπιονίκης των 400μ. με εμπόδια στην Αθήνα το 2004, η οποία είναι ενεργό μέλος της «Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» και συμμετέχει και στο πρόγραμμα «Πρεσβευτής Αθλητικής Παιδείας και Αξιών» που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε και πολλά διαγωνιστικά παιχνίδια για τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες. Ολα τα παιδιά πήραν και φόρεσαν το ειδικό για την ημέρα μπλουζάκι και σχετικό αναμνηστικό μετάλλιο και έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία, με τα χέρια ψηλά και φωνάζοντας: «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ».



Επίσης, χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, Τάκης Πετρόπουλος και ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, Κώστας Μαρλαφέκας, ενώ το «παρών» έδωσε και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος ασχολείται, πλέον, με την προπονητική, Νίκος Μπάρλος.

