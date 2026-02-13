Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!

Παγκόσμια διάκριση για την «Bioilis» στην κορυφαία Έκθεση Βιολογικών προϊόντων και τροφίμων στον κόσμο BIOFACH 2026 που πραγματοποιείται 11-13 Φεβρουαρίου στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας. Τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, το εκθεσιακό δίδυμο των BIOFACH into organic και VIVANESS into natural beauty έχει εξελιχθεί στο σημαντικότερο γεγονός του κλάδου με σχεδόν 35.000 εμπορικούς επισκέπτες από 140 χώρες. Η κορυφαία διοργάνωση βιολογικών τροφίμων στον κόσμο είναι ένα σημαντικό επιχειρηματικό γεγονός, το οποίο πραγματοποιείται στη Γερμανία – τη 2η μεγαλύτερη βιολογική αγορά παγκοσμίως.

Το Βιολογικό Extra Παρθένο Ελαιόλαδο της BIOILIS (Organic Extra VirginOlive Oil) τιμήθηκε με το βραβείο «Award of the Professional Visitors – Recommendation» στα BIOFACH Olive Oil Awards 2026, έπειτα από ανεξάρτητη και επαγγελματική διαδικασία γευσιγνωσίας. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα, τη γευστική ισορροπία και τα εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Το βραβευμένο ελαιόλαδο παράγεται στην Αμαλιάδα του δήμου Ήλιδας στην Ολυμπιακή γη της Ηλείας από την επιστημονική ομάδα του Θεόδωρου Βασιλόπουλου με σεβασμό στη φύση και προσήλωση στις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας.

Σε δήλωσή του ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε : «Η διάκριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς και για τον τόπο μας. Είναι η επιβράβευση της καθημερινής προσπάθειας που κάνουμε στο χωράφι. Στόχος μας δεν είναι απλώς να παράγουμε ελαιόλαδο, αλλά να αναδεικνύουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα της ελληνικής γης μέσα από ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας. Η αναγνώριση από επαγγελματίες του κλάδου επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού βιολογικού ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού».

