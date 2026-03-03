Παγκόσμιο Κύπελλο: Η Ισπανία πρώτο φαβορί 100 ημέρες πριν τη σέντρα

Συνολικά 104 αγώνες θα διεξαχθούν σε 16 γήπεδα και τέσσερις ζώνες ώρας, με το μεγαλύτερο μέρος της δράσης να λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν 78 αγώνες

03 Μαρ. 2026 19:42
Απομένουν 100 ημέρες πριν από την έναρξη του μεγαλύτερου -23ου-Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση στον κόσμο ξεκινά στις 11 Ιουνίου στο Estadio Azteca της Πόλης του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί σχεδόν έξι εβδομάδες αργότερα, στις 19 Ιουλίου, στο στάδιο MetLife, χωρητικότητας 82.500 θέσεων, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη.

Συνολικά 104 αγώνες θα διεξαχθούν σε 16 γήπεδα και τέσσερις ζώνες ώρας, με το μεγαλύτερο μέρος της δράσης να λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν 78 αγώνες.

Σύμφωνα με τον υπευπολογιστή της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta, κορυφαίο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με ποσοστό 17%, Μπροστά από τη Γαλλία (14.10%) και την Αγγλία (11,8%) που συνθέτουν το βάθρο με τις ομάδες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή (8,7%), η Γερμανία (7,1%), η Πορτογαλία (6,6%), η Βραζιλία (5,6%), η Ολλανδία (5,2%), η Νορβηγία (2,3%) και η Κολομβία (2%).

