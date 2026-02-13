Παγκράτι: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι – Εξετάζεται και ενδεχόμενο ανακοπής

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε στο Παγκράτι, όταν άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί βαριά στο κεφάλι. Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επιχειρούν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο θάνατος να συνδέεται με ανακοπή καρδιάς, κάτι που αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



