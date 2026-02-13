Παγκράτι: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι – Εξετάζεται και ενδεχόμενο ανακοπής

Τραγική εξέλιξη είχε σοβαρό ατύχημα στο Παγκράτι, όπου άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Παγκράτι: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι - Εξετάζεται και ενδεχόμενο ανακοπής
13 Φεβ. 2026 14:29
Pelop News

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε στο Παγκράτι, όταν άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί βαριά στο κεφάλι. Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επιχειρούν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο θάνατος να συνδέεται με ανακοπή καρδιάς, κάτι που αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

