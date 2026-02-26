«Πάγωσε» η βορειοανατολική Αμερική: Ρεκόρ χιονόπτωσης

Πάνω από 90 εκατοστά χιόνι σε περιοχές, εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης.

«Πάγωσε» η βορειοανατολική Αμερική: Ρεκόρ χιονόπτωσης
26 Φεβ. 2026 8:52
Η βορειοανατολική Αμερική αντιμετωπίζει έναν από τους πιο σφοδρούς χιονιάδες των τελευταίων δεκαετιών, με τον χειμερινό καύσωνα Φεβρουαρίου 2026 (γνωστό ως Blizzard of 2026) να προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, απαγορεύσεις κυκλοφορίας και ρεκόρ χιονόπτωσης. Από το Μέριλαντ έως το Μέιν, πόλεις έχουν καλυφθεί από στρώματα χιονιού που σε ορισμένα σημεία ξεπερνούν το ένα μέτρο, ενώ δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, η χιονόπτωση στο αεροδρόμιο T.F. Green International Airport έφτασε τα 37,9 ίντσες (96 εκατοστά), σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ της χιονοθύελλας του 1978 (28,6 ίντσες). Πρόκειται για το μεγαλύτερο χιονιά σε μία καταιγίδα στην ιστορία της πολιτείας, με 35,5 ίντσες να πέφτουν μόνο σε μία ημέρα (23 Φεβρουαρίου). Δρόμοι παραμένουν απάτητοι, η αποκομιδή απορριμμάτων έχει ανασταλεί και πολλά σχολεία λειτουργούν εξ αποστάσεως. Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ έχει πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά, με χιλιάδες κατοίκους να καταφεύγουν σε θερμαινόμενα καταφύγια για ζεστασιά και φόρτιση συσκευών.

Οι αρχές αναφέρουν χιλιάδες σημεία ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με συνεργεία να εργάζονται σε 18ωρες βάρδιες για αποκατάσταση. Σε πολλές περιοχές της Νέας Υόρκης, τα πεζοδρόμια παραμένουν αδιάβατα, δημιουργώντας προβλήματα σε άτομα με αναπηρία. Ένας φοιτητής στο Ρόουντ Άιλαντ έχασε τη ζωή του από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, όταν προσπάθησε να φορτίσει το κινητό του μέσα σε αυτοκίνητο με φραγμένη εξάτμιση από το χιόνι.

