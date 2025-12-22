Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ

Σε ζεστό και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, με επίκεντρο τα παιδιά των εργαζομένων και μια σειρά δράσεων που γέμισαν την αίθουσα με χαμόγελα.

22 Δεκ. 2025 12:48
Pelop News

Με ζωντάνια, κέφι και έντονο χριστουγεννιάτικο παλμό πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η γιορτή του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, αφιερωμένη στα παιδιά των εργατοϋπαλλήλων της Υπηρεσίας.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥΑΠ βρέθηκαν, πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Μπαϊλό, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ και δημοτικός σύμβουλος Διονύσης Κλάδης, ο αντιπρόεδρος Νίκος Τσιμογιάννης, τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτρης Καραΐσκος και Χαράλαμπος Στανίτσας, καθώς και ο γενικός διευθυντής Γιώργος Μαστραντωνάκης.

Η αίθουσα πλημμύρισε από παιδικά χαμόγελα, με τη μουσική των ημερών να δημιουργεί το κατάλληλο εορταστικό κλίμα. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο του Μπάμπη Μακρή, που χάρισε άφθονο γέλιο σε μικρούς και μεγάλους.

Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη γιορτή προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα, ενώ πραγματοποιήθηκε και κλήρωση έξι ποδηλάτων. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εργαζομένων και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ βράβευσαν τους επιτυχόντες μαθητές της Γ΄ Λυκείου που εισήχθησαν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

Τις ευχές τους για καλές γιορτές και μια ευτυχισμένη νέα χρονιά απηύθυναν προς όλους τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Διονύσης Κλάδης, το μέλος της Διοίκησης Χαράλαμπος Στανίτσας και ο γενικός διευθυντής Γιώργος Μαστραντωνάκης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, με κοινή ευχή η χριστουγεννιάτικη γιορτή να επαναληφθεί και την επόμενη χρονιά, με υγεία, δύναμη και χαρά για όλους.

