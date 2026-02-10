Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»

Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»
10 Φεβ. 2026 17:12
Pelop News

Στην τελική ευθεία έχει μπει το «Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 11π.μ. στο Αίγιο σε διοργάνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας που έδειξε το αμέριστο ενδιαφέρον του από την πρώτη στιγμή για την πραγματοποίηση και των φετινών καρναβαλικών δράσεων.

Τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας εργάστηκαν ακούραστα και ακατάπαυστα, με μεράκι και ενθουσιασμό, θέλοντας να προσφέρουν μοναδικές στιγμές χαράς στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους, με την ευρηματικότητα και την δημιουργική διάθεση να «συναντάει» το κέφι και την ψυχαγωγία.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η παιδική παρέλαση, με την συμμετοχή πάνω από 2.500 καρναβαλιστών που θα έχουν όλοι «εφοδιαστεί» με σφυρίχτρες, θα ξεκινήσει από την Τρίγωνη Πλατεία στις 11π.μ. και θα διασχίσει την οδό Κλ. Οικονόμου, εν συνεχεία τις οδούς Μητροπόλεως, Ιωάννη Μεσσηνέζη, 1η Μάη και θα καταλήξει στα Υψηλά Αλώνια, όπου θα γίνει απονομή αναμνηστικών σε όλα τα γκρουπ και στην συνέχεια ακατάπαυστη ρίψη σοκολατοειδών και χορός μέχρι τελικής πτώσεως!

Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ – Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΓΚΡΟΥΠ

Για πρώτη φορά στο θεσμό θα συμμετέχει η Φιλαρμονική Αιγίου «Ευτέρπη», η οποία θα μας παρουσιάσει ένα καρναβαλικό πρόγραμμα και με αυτόν τον δικό της ξεχωριστό μουσικό τρόπο θα σηματοδοτήσει την έναρξη του «Παιδικού Καρναβαλιού Αιγιαλείας 2026», το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Aigialeia Tv.

Την παρέλαση, όπως είθισται, θα «ανοίξει» ο Βασιλιάς Καρνάβαλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας για να ακολουθήσουν, με τη σειρά που θα παρελάσουν, τα εξής γκρουπ από σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αιγιάλειας:

Δημοτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί Αιγίου  «Ο μικρός κήπος της χαράς»

Baby House «Λυκάκια και αλεπουδάκια, οι σκανδαλιάρηδες του δάσους»

Ουράνιο τόξο «Να μας ζήσεις Μαριγώ…..»

Παραμυθούπολη «Κομφετί και σερπαντίνες»

3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Μουσικοί εν δράσει»

1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕΕ»

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου & KENDRO «Emojis σε απόδραση!»

3ο Δημοτικό Σχολείο & 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Ερωτοπαιδέματα»

4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου «Βασιλιάδες και Βασίλισσες»

5ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Υπναρούληδες»

6ο Δημοτικό Σχολείο & 11ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Μεγαλώνουμε για μια μέρα»

7ο Δημοτικό Σχολείο & 8ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Μπάλα & ρυθμός»

9ο Δημοτικό Σχολείο & 1ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «9ο …..και δεν είμαι καλά»

10ο Δημοτικό Σχολείο & 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Minions εν δράσει» (με άρμα)

Δημοτικό Σχολείο Ελίκης & Νηπιαγωγείο Νικολαιϊκων «Μικροί ταξιδευτές της Ελίκης» (με άρμα)

Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Κουλούρας «Emojis… μικρά και μεγάλα συναισθήματα»

Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Σελιανιτίκων «Πέτρα – Ψαλίδι – Χαρτί»

Δημοτικό Σχολείο Τέμενης «Το χάος της Μητροπόλεως»

2ο Γυμνάσιο Αιγίου «Καθηγητές και μαθητές σε κρίση»

3ο Γυμνάσιο Αιγίου «Άραβες και Κλεοπάτρες»

4Ο Γυμνάσιο Αιγίου «Καρναβαλική…Super League»

Την παρέλαση θα κλείσει η Καρναβαλική Ομάδα Διακοπτού (με άρμα)

 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ-ΚΑΥΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

Μετά το Παιδικό Καρναβάλι της ερχόμενης Κυριακής, την «καρναβαλική σκυτάλη» θα πάρουν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η «Νυχτερινή Ποδαράτη» με εκκίνηση από το Λιμάνι Αιγίου στις 7μ.μ. Οι καρναβαλιστές θα διασχίσουν την οδό Ζωοδόχου Πηγής, στη συνέχεια τις οδούς Νικ. Πλαστήρα και Ταξιαρχών και μέσω της Τρίγωνης Πλατείας θα καταλήξουν στην πλατεία Αγ. Λαύρας όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί πάρτι με dj.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και με την στήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, θα γίνει η «Καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου» στην παραλία Αιγίου με ώρα έναρξης στις 7μ.μ. με παρουσίαση χορευτικών προγραμμάτων, χαιρετισμούς και ρίψη σοκολατοειδών.

*Σε περίπτωση άστατων καιρικών συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις οποίες θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2026

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας

Με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Χρυσός Χορηγός: Cavino Winery

Χορηγοί:

JUMBO Παπαναστασίου – Συνεργάτης Αιγίου

Αχαϊκά Πλαστικά ΑΕΒΕ

Protergia – Κατάστημα Αιγίου

Super markets: ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ, MARKET IN

Καρναβαλούπολη

Cafe Snack Bar Σαρλώ

Καραμέλες Λάβδας

Εμπόριο Ξυλείας Οικονομόπουλος

Περίπτερο Γεώργιος Τσινάκης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 «Το εγκατέλειψε στον δρόμο δεν θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε σοκ», πατέρας έδειρε 62χρονο που παρέσυρε το παιδί του
17:37 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»
17:17 Κολομβία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές
17:12 Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»
17:07 Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!
17:04 Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Κακοκαιρία: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες από την Τετάρτη – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
16:48 Ελευσίνα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο 72χρονης – «Μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου»
16:40 Ορισμός νέου Συντονιστή στο ΣΕΑΔΕ και σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2026
16:32 Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε διευθύντρια που κατηγορήθηκε πως έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια
16:23 Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται ο Ναν για το παιχνίδι με τη Φενέρ
16:04 Αχαΐα: Οι πολλές αλλαγές της διετίας σε φορείς και κόμματα – Η πρόσφατη περίπτωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
15:56 Παναθηναϊκός: Στην Τούμπα χωρίς Κώτσιρα και Τσέριν για το κύπελλο
15:48 Η Google ξεκίνησε το μεγαλύτερο σκανάρισμα της Ελλάδας με οχήματα Street View
15:40 Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη – Ποια δρώμενα θα γίνουν
15:32 Νετανιάχου: Θα παρουσιάσω στον Τραμπ τις θέσεις μας για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
15:24 Ανάκληση από τον ΕΦΕΤ: Ζελεδάκια έχουν ουσία από παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:16 Ορεινή Ναυπακτία: Το αυθεντικό καταφύγιο φύσης και παράδοσης
15:08 Σύσκεψη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας για Τέμπη, αγροτικές κινητοποιήσεις και Συλλογικές Συμβάσεις
15:00 Κυρανάκης: Τηλεδιοίκηση στο 100% των σιδηροδρομικών γραμμών έως το καλοκαίρι του 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ