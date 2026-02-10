Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»

Στην τελική ευθεία έχει μπει το «Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 11π.μ. στο Αίγιο σε διοργάνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας που έδειξε το αμέριστο ενδιαφέρον του από την πρώτη στιγμή για την πραγματοποίηση και των φετινών καρναβαλικών δράσεων.

Τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας εργάστηκαν ακούραστα και ακατάπαυστα, με μεράκι και ενθουσιασμό, θέλοντας να προσφέρουν μοναδικές στιγμές χαράς στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους, με την ευρηματικότητα και την δημιουργική διάθεση να «συναντάει» το κέφι και την ψυχαγωγία.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η παιδική παρέλαση, με την συμμετοχή πάνω από 2.500 καρναβαλιστών που θα έχουν όλοι «εφοδιαστεί» με σφυρίχτρες, θα ξεκινήσει από την Τρίγωνη Πλατεία στις 11π.μ. και θα διασχίσει την οδό Κλ. Οικονόμου, εν συνεχεία τις οδούς Μητροπόλεως, Ιωάννη Μεσσηνέζη, 1η Μάη και θα καταλήξει στα Υψηλά Αλώνια, όπου θα γίνει απονομή αναμνηστικών σε όλα τα γκρουπ και στην συνέχεια ακατάπαυστη ρίψη σοκολατοειδών και χορός μέχρι τελικής πτώσεως!

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ – Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΓΚΡΟΥΠ

Για πρώτη φορά στο θεσμό θα συμμετέχει η Φιλαρμονική Αιγίου «Ευτέρπη», η οποία θα μας παρουσιάσει ένα καρναβαλικό πρόγραμμα και με αυτόν τον δικό της ξεχωριστό μουσικό τρόπο θα σηματοδοτήσει την έναρξη του «Παιδικού Καρναβαλιού Αιγιαλείας 2026», το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Aigialeia Tv.

Την παρέλαση, όπως είθισται, θα «ανοίξει» ο Βασιλιάς Καρνάβαλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας για να ακολουθήσουν, με τη σειρά που θα παρελάσουν, τα εξής γκρουπ από σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αιγιάλειας:

Δημοτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί Αιγίου «Ο μικρός κήπος της χαράς»

Baby House «Λυκάκια και αλεπουδάκια, οι σκανδαλιάρηδες του δάσους»

Ουράνιο τόξο «Να μας ζήσεις Μαριγώ…..»

Παραμυθούπολη «Κομφετί και σερπαντίνες»

3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Μουσικοί εν δράσει»

1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕΕ»

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου & KENDRO «Emojis σε απόδραση!»

3ο Δημοτικό Σχολείο & 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Ερωτοπαιδέματα»

4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου «Βασιλιάδες και Βασίλισσες»

5ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Υπναρούληδες»

6ο Δημοτικό Σχολείο & 11ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Μεγαλώνουμε για μια μέρα»

7ο Δημοτικό Σχολείο & 8ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Μπάλα & ρυθμός»

9ο Δημοτικό Σχολείο & 1ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «9ο …..και δεν είμαι καλά»

10ο Δημοτικό Σχολείο & 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου «Minions εν δράσει» (με άρμα)

Δημοτικό Σχολείο Ελίκης & Νηπιαγωγείο Νικολαιϊκων «Μικροί ταξιδευτές της Ελίκης» (με άρμα)

Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Κουλούρας «Emojis… μικρά και μεγάλα συναισθήματα»

Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Σελιανιτίκων «Πέτρα – Ψαλίδι – Χαρτί»

Δημοτικό Σχολείο Τέμενης «Το χάος της Μητροπόλεως»

2ο Γυμνάσιο Αιγίου «Καθηγητές και μαθητές σε κρίση»

3ο Γυμνάσιο Αιγίου «Άραβες και Κλεοπάτρες»

4Ο Γυμνάσιο Αιγίου «Καρναβαλική…Super League»

Την παρέλαση θα κλείσει η Καρναβαλική Ομάδα Διακοπτού (με άρμα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ-ΚΑΥΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

Μετά το Παιδικό Καρναβάλι της ερχόμενης Κυριακής, την «καρναβαλική σκυτάλη» θα πάρουν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η «Νυχτερινή Ποδαράτη» με εκκίνηση από το Λιμάνι Αιγίου στις 7μ.μ. Οι καρναβαλιστές θα διασχίσουν την οδό Ζωοδόχου Πηγής, στη συνέχεια τις οδούς Νικ. Πλαστήρα και Ταξιαρχών και μέσω της Τρίγωνης Πλατείας θα καταλήξουν στην πλατεία Αγ. Λαύρας όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί πάρτι με dj.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και με την στήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, θα γίνει η «Καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου» στην παραλία Αιγίου με ώρα έναρξης στις 7μ.μ. με παρουσίαση χορευτικών προγραμμάτων, χαιρετισμούς και ρίψη σοκολατοειδών.

*Σε περίπτωση άστατων καιρικών συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις οποίες θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2026

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας

Με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Χρυσός Χορηγός: Cavino Winery

Χορηγοί:

JUMBO Παπαναστασίου – Συνεργάτης Αιγίου

Αχαϊκά Πλαστικά ΑΕΒΕ

Protergia – Κατάστημα Αιγίου

Super markets: ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ, MARKET IN

Καρναβαλούπολη

Cafe Snack Bar Σαρλώ

Καραμέλες Λάβδας

Εμπόριο Ξυλείας Οικονομόπουλος

Περίπτερο Γεώργιος Τσινάκης

