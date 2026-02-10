Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!

Παίκτης του Προμηθέα Βίκος Cola αναμένεται να γίνει ο Ντέι Ντέι Γκραντ.

Ο 25χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ (1,87 μ.) αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπόρ, ενώ έχει περάσει και πέντε σεζόν στο NCAA.

Μάλιστα, η τουρκική ομάδα τον αποχαιρέτησε ήδη μέσω μιας ανάρτησης στο Χ, στην οποία έγραψε:

«Ευχαριστούμε Ντέι Ντέι Γκραντ!

Τον ευχαριστούμε για την πολύτιμη προσφορά του μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα του καριέρα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



