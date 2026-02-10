Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!
Ο 25χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ (1,87 μ.) αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπόρ
Παίκτης του Προμηθέα Βίκος Cola αναμένεται να γίνει ο Ντέι Ντέι Γκραντ.
Ο 25χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ (1,87 μ.) αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπόρ, ενώ έχει περάσει και πέντε σεζόν στο NCAA.
Μάλιστα, η τουρκική ομάδα τον αποχαιρέτησε ήδη μέσω μιας ανάρτησης στο Χ, στην οποία έγραψε:
«Ευχαριστούμε Ντέι Ντέι Γκραντ!
Τον ευχαριστούμε για την πολύτιμη προσφορά του μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα του καριέρα».
