Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!

Ο 25χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ (1,87 μ.) αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπόρ

10 Φεβ. 2026 17:07
Pelop News

Παίκτης του Προμηθέα Βίκος Cola αναμένεται να γίνει ο Ντέι Ντέι Γκραντ.

Ο 25χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ (1,87 μ.) αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπόρ, ενώ έχει περάσει και πέντε σεζόν στο NCAA.

Μάλιστα, η τουρκική ομάδα τον αποχαιρέτησε ήδη μέσω μιας ανάρτησης στο Χ, στην οποία έγραψε:

«Ευχαριστούμε Ντέι Ντέι Γκραντ!

Τον ευχαριστούμε για την πολύτιμη προσφορά του μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα του καριέρα».

