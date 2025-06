Πακιστάν: Ομαδική απόδραση από φυλακή, δείτε για ποιο λόγο VIDEO

“Συναγερμός” στο νότιο Πακιστάν, όταν κρατούμενοι που τους επιτράπηκε να βγουν από τα κελιά τους έπειτα από μια σειρά σεισμών που σημειώθηκαν, είπαν τοπικοί αξιωματούχοι και η αστυνομία.

Περισσότεροι από 200 κρατούμενοι βρήκαν την ευκαιρία και δραπέτευσαν αργά χθες βράδυ.

Εκατοντάδες κρατούμενοι αφέθηκαν να βγουν στο προαύλιο της φυλακής εξαιτίας των σεισμών, όπως είπε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί ο τοπικός υπουργός Δικαιοσύνης Ζια-ουλ-Χασάν Λαντζάρ.

«Υπήρχε πανικός εξαιτίας των σεισμών», εξήγησε ο ίδιος προσθέτοντας ότι ήταν δύσκολο να ελέγξει κανείς ένα πλήθος περίπου 1.000 ανθρώπων.

Η απόδραση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι κρατούμενοι άρπαξαν τα όπλα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, γεγονός που οδήγησε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και έπειτα άνοιξαν την πύλη με τη χρήση βίας.

Σήμερα ένας δημοσιογράφος του Reuters επί τόπου ανέφερε ότι είδε σπασμένα γυαλιά και κατεστραμμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέσα στους χώρους της φυλακής.

Ένας χώρος για να συναντώνται οι κρατούμενοι με τις οικογένειές τους λεηλατήθηκε.

Ανήσυχοι συγγενείς των κρατούμενων είχαν σήμερα συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή.

Σύμφωνα με τον Λαντζάρ, αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες αποδράσεις από φυλακή του Πακιστάν.

Η φυλακή στην περιοχή Μαλίρ του Καράτσι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Πακιστάν, βρίσκεται σε μια φτωχή, κατοικημένη βιομηχανική συνοικία.

