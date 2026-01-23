Πακιστάν: Στους 67 οι νεκροί από φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Τουλάχιστον 67 νεκροί στη φωτιά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο — ακόμη μη οριστικό — απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Έγιναν νεκροψίες-νεκροτομές 67 πτωμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης, ο οποίος διευκρίνισε ότι συνεχίζουν να γίνονται αναλύσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Η φωτιά ξέσπασε το περασμένο Σάββατο 17/01/2026.

