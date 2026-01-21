Πακιστάν: Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ΒΙΝΤΕΟ

«Εντοπίσαμε 20-25 πτώματα… ή ορθότερα λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης σε δημοσιογράφους

21 Ιαν. 2026 22:35
Pelop News

Συνολικά οι σοροί πάνω από 20 ανθρώπων ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου που καταστράφηκε το Σάββατο εξαιτίας πυρκαγιάς στο Καράτσι του Πακιστάν, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 50 τον αριθμό των νεκρών.

Ισπανία: Τριήμερη απεργία προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί μετά τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza – διάσημο για τα 1.200 καταστήματά του με είδη γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.

«Εντοπίσαμε 20-25 πτώματα… ή ορθότερα λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας πως έχουν σταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση. Εξήγησε πως λόγω της δυσκολίας στην αναγνώριση των απανθρακωμένων λειψάνων, δεν είναι εύκολο να δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής απολογισμός. Χθες Τρίτη, οι πακιστανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 29 νεκρούς.

Φόρος τιμής στα θύματα
Αρκετοί άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στα δεκάδες θύματα, ανάβοντας κεριά κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς αγνοουμένων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων.

Οι πακιστανικές αρχές επισημαίνουν πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, αφού θεωρείται απίθανο να βρεθεί ζωντανός κάποιος από τους αγνοούμενους.

Η πυρκαγιά είναι η φονικότερη στο Καράτσι από το 2012, όταν βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και περισσότεροι από 260 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

