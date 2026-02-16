Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση

Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
16 Φεβ. 2026 21:09
Pelop News

Στο Πακιστάν τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα βορειοδυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Υπόθεση Επστάιν: Στα αρχεία του η Ναόμι Κάμπελ, οι στενοί δεσμοί και η «στρατολόγηση» νεαρών μοντέλων

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού. Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα παιδί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Φάιζαλ Καρίμ Κούντι, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Με Μαρινάκη και Καρπάνο το Final 8 του Κυπέλλου
22:41 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας
22:31 Δυτική Αχαΐα: Άνδρας περίπου 22 χρόνων βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο!
22:20 Τέμπη: Εισαγγελική εντολή για την εκταφή 9 σορών
22:11 Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ
22:00 Κακοκαιρία σε εξέλιξη με εξπρές με βροχές και θυελλώδεις ανέμους, Red Code σε 4 περιφέρειες
21:50 Τα ΤΑΞΙ στην Πάτρα δεν τραβούν «χειρόφρενο», δεν συμμετέχουν στην απεργία
21:41 Ναβρότσκι: Η Πολωνία πρέπει να αποκτήσει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο λόγω των ρωσικών απειλών
21:30 Μητσοτάκης: «Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει», ΒΙΝΤΕΟ 
21:20 «Να το κάνουμε να δουλέψει μαζί με Σλούκα και Ναν, έχει κλείσει το κεφάλαιο Φενέρμπαχτσε για μένα», ξεκάθαρος ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
21:09 Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
21:01 «Ήταν αγαπημένες, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά», μαρτυρίες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές
20:47 «Αναμένουμε επιτέλους η εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της», η ανάρτηση Καρυστιανού
20:37 Υπόθεση Επστάιν: Στα αρχεία του η Ναόμι Κάμπελ, οι στενοί δεσμοί και η «στρατολόγηση» νεαρών μοντέλων
20:28 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ
20:26 Το Fight Club Patras χρυσό μετάλλιο στα Τίρανα
20:23 ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Παρασκευαΐδη μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του για συγκυβέρνηση και με… δικτατορία
20:12 «Εμπλέκεται η κυβέρνηση», κόντρα Καραγκούνη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την τραγωδία στη «Βιολάντα»
20:05 Βιέννη: Διώκεται για τρομοκρατία 21χρονος που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία
19:54 «Τα παιδιά του τα αγάπησε, το λέω και το πιστεύω, εμένα όχι» η Εύη Βατίδου για τον Αλέξη Κούγια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ