Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα

Στο Πακιστάν τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα βορειοδυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού. Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα παιδί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Φάιζαλ Καρίμ Κούντι, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

