Υπόθεση Επστάιν: Στα αρχεία του η Ναόμι Κάμπελ, οι στενοί δεσμοί και η «στρατολόγηση» νεαρών μοντέλων

Όπως γνωστοποιήθηκε στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του κόσμου της μόδας εμφανίζεται ξανά και ξανά: Ναόμι Κάμπελ.

Από την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω email προκύπτει ότι η 55χρονη Ναόμι Κάμπελ ζήτησε να ταξιδέψει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και είπε ότι θα συναντούσε τον Τζέφρι Επστάιν στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη.

Αυτός προσκλήθηκε εκ μέρους της σε πολυτελείς εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα σχέδια συντονίζονταν κυρίως μέσω της μακροχρόνιας βοηθού του Επστάιν, Λέσλι Γκροφ.

Σε συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα δήλωσαν ότι ο Eπστάιν τους σύστησε στο σούπερ μοντέλο σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι την είδαν στην έπαυλη του καταδικασμένου παιδόφιλου αλλά και στο νησί του.

Τα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δείχνουν ότι η Κάμπελ παρέμεινε στον κύκλο του Eπστάιν πολύ καιρό μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα το 2008 με την κατηγορία για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία, ρίχνοντας έτσι νέο φως στην έκταση των μεταξύ δεσμών τους.

«Η Κάμπελ δεν ήξερε ότι ο Επστάιν ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης»

Οι αλληλεπιδράσεις τους αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Eπστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, αξιοποίησε και επηρέασε ένα τεράστιο, ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, καθώς παρέσυρε κορίτσια και νεαρές γυναίκες στη ζωή του. Η σχέση της Κάμπελ με τον Eπστάιν είχε ήδη γίνει δημόσια γνωστή μέσω δικαστικών διαδικασιών που αφορούσαν τον ίδιο, τη μακροχρόνια σύντροφό του Ghislaine Maxwell, η οποία εκτίει ποινή σε ομοσπονδιακή φυλακή με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και άλλους.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ, Μάρτιν Σίνγκερ, δήλωσε σε μια μακροσκελή δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η πελάτισσά του δεν είχε γνώση της «απαίσιας εγκληματικής συμπεριφοράς του Επστάιν μέχρι μετά τη σύλληψή του το 2019» και δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από αυτό.

«Πριν από τη σύλληψη του Epstein το 2019 στη Νέα Υόρκη, η πελάτισσά μου δεν γνώριζε τίποτα για την αποτρόπαια εγκληματική συμπεριφορά του», έγραψε ο Singer στη δήλωση. «Αν η πελάτισσά μου είχε συναντήσει ποτέ κάποια νεαρή γυναίκα που θεωρούσε ότι ήταν θύμα του Epstein, θα είχε αναλάβει προσωπικά άμεση δράση για να την βοηθήσει».

Και πρόσθεσε ότι η Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Επστάιν ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης». Η Κάμπελ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα. Οι συνεντεύξεις του FBI με τα θύματα δεν περιείχαν καμία επιβεβαιωτική απόδειξη των δηλώσεών τους σχετικά με την Κάμπελ.

Το όνομα της Κάμπελ εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διπλών καταχωρήσεων, καθιστώντας την μια γνωστή γυναικεία προσωπικότητα σε έγγραφα στα οποία εμφανίζονται επίσης ισχυροί άνδρες, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα έγγραφο με τίτλο «Λίστα ατόμων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» περιλαμβάνει την Κάμπελ και αρκετές δεκάδες άλλα άτομα κάτω από μια σειρά οδηγιών για το πώς να στείλουν γράμματα, καρτ-ποστάλ και βιβλία στη φυλακή της Φλόριντα, όπου ο Επστάιν άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Σύμφωνα με τον Singer, η Κάμπελ «δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτόν τον κατάλογο ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται σε αυτό το έγγραφο. Ποτέ δεν ζήτησε από κανέναν τη διεύθυνση του Epstein για να επικοινωνήσει μαζί του στη φυλακή της Φλόριντα».

Κατά την πρόσληψη νεαρών γυναικών, ο Eπστάιν φαινόταν να χρησιμοποιεί τη σχέση του με την Κάμπελ για να τις πείσει ότι μια καριέρα ως μοντέλο ήταν εφικτή, σύμφωνα με τα πρακτικά των συνεντεύξεων του FBI.

Το 2020, μια εκ των θυμάτων που τον γνώρισε όταν ήταν 15 ετών είπε ότι ο Eπστάιν της είχε υποσχεθεί να της βρει δουλειά στη Victoria’s Secret και της είπε ότι γνώριζε την Κάμπελ, η οποία είχε περπατήσει στις διάσημες επιδείξεις μόδας της μάρκας, και τον Leslie Wexner, ο οποίος ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας της Victoria’s Secret, L Brands. (Για χρόνια, ο Epstein διαχειριζόταν τα οικονομικά του Wexner.) Το ίδιο θύμα είπε ότι της σύστησαν την Κάμπελ στο ιδιωτικό γραφείο του Επστάιν.

Στην δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Singer ανέφερε ότι η Campbell δεν είχε ποτέ συμβόλαιο με την εταιρεία εσωρούχων και πρόσθεσε ότι αν ο Epstein χρησιμοποίησε το όνομά της για να «εντυπωσιάσει κάποιον ή να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, το έκανε εντελώς χωρίς τη γνώση ή την έγκρισή της».

Ένα άλλο θύμα, σε συνεντεύξεις το 2019 με το FBI, δήλωσε ότι όταν ήταν 18 ετών και της σύστησαν τον Epstein, είδε την Campbell στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια ενός δείπνου.

Άλλη γυναίκα ισχυρίστηκε σε συνεντεύξεις, επίσης το 2019, ότι είδε την Campbell στο νησί του Epstein.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ένα από τα πιο φανερά θύματα του Επστάιν, η οποία αυτοκτόνησε πέρυσι, είχε επίσης αναφέρει προηγουμένως το 2016 ότι ο Επστάιν την σύστησε στην Κάμπελ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Στην δήλωση, ο δικηγόρος της Κάμπελ σημείωσε ότι αυτή και «μια ομάδα ανθρώπων που πήγαιναν σε έναν αγώνα της F1» βρέθηκαν για λίγο στο νησί του Επστάιν «κατά τη μεταφορά τους από μια εμπορική πτήση». Είπε επίσης ότι η Κάμπελ δεν θυμόταν να έχει συναντήσει ποτέ τα θύματα του Επστάιν και «ποτέ δεν βρέθηκε στο σπίτι του για κάποια κοινωνική εκδήλωση ή συγκέντρωση», αλλά ότι επισκέφθηκε το γραφείο του για «τρεις ή τέσσερις επαγγελματικές συναντήσεις».

Αφού ο Epstein αποφυλακίστηκε το 2009 και καταχωρήθηκε ως σεξουαλικός παραβάτης, παρέμεινε σε επαφή με την Campbell, προσφέροντάς της, όπως φαίνεται, πρόσβαση στο δίκτυό του.

Σε μια ανταλλαγή email το 2010, ο Epstein δίνει εντολή στον βοηθό του, Groff, να προσκαλέσει την Linda Wachner, πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας ενδυμάτων Warnaco Group, στο σπίτι του για να συναντήσει την Campbell και έναν συνεργάτη της. Την επόμενη μέρα, ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «η Ναόμι έχει επιβεβαιώσει».

Στην δήλωσή του μέσω email, ο Σίνγκερ ανέφερε ότι η Κάμπελ συναντήθηκε με την Γουάχνερ, καθώς «προσπαθούσε να δημιουργήσει μια σειρά εσωρούχων και μαγιό» και ο Επστάιν «την έπεισε ότι μπορούσε να την βοηθήσει σε αυτό». Ο δικηγόρος της Γουάχνερ ανέφερε ότι η πελάτισσά του συμμετείχε στην συνάντηση εικονικά. Οι δικηγόροι και των δύο γυναικών επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.

Την ίδια χρονιά, ο Epstein προσκλήθηκε στο πάρτι-έκπληξη για τα 40α γενέθλια της Campbell στις Κάννες της Γαλλίας, το οποίο περιγράφεται στο email ως «μια ιδιωτική εκδήλωση για τους πιο στενούς φίλους και την οικογένειά της». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Campbell δεν συνέταξε τη λίστα των καλεσμένων και ο Epstein δεν παρευρέθηκε στο πάρτι.

Ο Epstein προσκλήθηκε επίσης σε μια εκδήλωση στο Παρίσι για να γιορτάσει τα 25 χρόνια καριέρας της Campbell με τον οίκο πολυτελούς μόδας Dolce & Gabbana. Μια ανυπόγραφη απάντηση στην πρόσκληση που στάλθηκε μέσω email ανέφερε: «Ο Jeffrey θα έρθει με δύο άτομα». Ο δικηγόρος της Campbell είπε ότι ο Epstein όντως ήρθε, μαζί με τη Maxwell, και «ότι έμειναν για περίπου 20 λεπτά».

Η σχέση τους φαινόταν να ξεπερνά το να συχνάζουν στους ίδιους ελίτ κύκλους πάρτι. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία της Κάμπελ δείχνει ότι το μοντέλο ένιωθε άνετα να μοιράζεται τις λεπτομέρειες του προγράμματός της με τον Γκροφ και τον Επστάιν. Για παράδειγμα, σε ένα email του 2010 από τον Γκροφ προς τον Επστάιν, τον ενημέρωνε ότι «η Ναόμι Κάμπελ έκανε περιποίηση προσώπου και είπε ότι θα τηλεφωνήσει».

«Θέλω να δω τον Jeffrey», έγραψε η Campbell σε ένα email του 2015 προς τον Groff, συζητώντας τα επερχόμενα ταξιδιωτικά της σχέδια. Είχε υπογράψει με exhausted babes» (κουρασμένες κοπέλες).

Σε μια ανταλλαγή email του 2016, ένας συνεργάτης του Epstein ρωτάει αν η Campbell μπορεί να χρησιμοποιήσει «το αεροπλάνο». Αργότερα, στην ίδια ανταλλαγή μηνυμάτων, ένας άλλος συνεργάτης του Epstein λαμβάνει οδηγίες να βρει ένα ναυλωμένο αεροπλάνο για την Campbell «να πάει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι απόψε και να επιστρέψει το Σάββατο ή την Κυριακή!!».

Στην δήλωση που έστειλε μέσω email, ο δικηγόρος της Campbell ανέφερε ότι η πελάτισσά του «βρισκόταν στο αεροπλάνο του Epstein σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν παρατήρησε ποτέ καμία ανάρμοστη συμπεριφορά οποιουδήποτε είδους».

