Παλαιό Τρικέρι: Το άγνωστο νησί

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα νησάκι που όμως είναι από τα άγνωστα και βρίσκονται κοντά σε ορεινούς προορισμούς. Αν και το Πήλιο είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς της χώρας μας, πολλοί εκπλήσσονται όταν ακούν ότι στις νότιες απολήξεις του υπάρχει ένα όμορφο νησάκι με κρυστάλλινα νερά, κατάφυτο από ελαιόδεντρα, το Παλαιό Τρικέρι.

Το μπέρδεμα, μάλιστα, δείχνει να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από το γεγονός ότι είναι άλλο το Τρίκερι κι άλλο το Παλαιό Τρίκερι. Ευρισκόμενο στο τελείωμα της χερσονήσου της Μαγνησίας, σε ελάχιστη απόσταση από τη θάλασσα, το Τρίκερι –με το γραφικό λιμάνι της Αγίας Κυριακής– είχε για αιώνες τον χαρακτήρα νησιού, καθώς ήταν ευκολότερα προσβάσιμο μέσω του Παγασητικού Κόλπου, παρά από την ορεινή ενδοχώρα.

Αυτό έπαψε ωστόσο να ισχύει από τη δεκαετία του 1970 κι έπειτα, καθώς φτιάχτηκε χερσαίος δρόμος, οπότε βαθμιαία ο προσανατολισμός του οικισμού άλλαξε.

Εντούτοις το νησί υπάρχει: βρίσκεται στην είσοδο του Παγασητικού και λέγεται Παλαιό Τρίκερι, ώστε να ξεχωρίζει από το παραθαλάσσιο χωριό.

Το Παλαιό Τρίκερι έχει έκταση 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κατοικείται από 86 ανθρώπους, οι οποίοι ζουν στο ομώνυμο ψαροχώρι, που είναι και ο μοναδικός οικισμός στο νησί. Το τοπίο του είναι καταπράσινο, γεμάτο ελαιώνες, με βλάστηση αρκετά πυκνή, η οποία θυμίζει πολύ αυτή της απέναντι ακτής. Το ψηλότερο σημείο φτάνει στα 129 μέτρα υψόμετρο.

Σημειώστε ότι στο νησί δεν κυκλοφορούν καθόλου αυτοκίνητα. Είναι άλλωστε περιττά, αφού μπορείτε να το περπατήσετε όλο πολύ εύκολα, αν θελήσετε να πεζοπορήσετε πέρα από τα όρια του οικισμού.

Παρά τη γειτνίασή του με το νότιο Πήλιο, το Παλαιό Τρίκερι δεν δείχνει να συμμερίζεται την τουριστική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει τα ορεινά και παραθαλάσσια χωριά του Βουνού των Κενταύρων. Παραμένει έτσι «εκτός ραντάρ»: ένας προορισμός με χαμηλό προφίλ, ο οποίος δεν απευθύνεται σε όσους αναζητούν ταξιδιωτικές ανέσεις και πολυσύχναστους προορισμούς.

Αντιθέτως, θα ευχαριστήσει κυρίως εκείνους που επιδιώκουν αποδράσεις σε ήσυχα μέρη και αρκούνται σε λίγα και βασικά πράγματα. Οσο για παραλίες, μπορεί να είναι τέσσερις όλες κι όλες (η Πράσινη Αμμος, η Αγία Σοφία, ο Αγιος Γεώργιος, η Αφέτκα), μα θα σας αποζημιώσουν με τα κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά τους.

 

