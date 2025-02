Παλαιστινιακή Αρχή για Ισραήλ: «Διαπράττει εθνοκάθαρση» στη Δυτική Όχθη ΒΙΝΤΕΟ

Η παλαιστινιακή προεδρία κατήγγειλε σήμερα “την εθνοκάθαρση” που διαπράττει το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Καταδικάζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ κυρίως στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα εκτίμησε ότι έχουν στόχο “να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια αναγκαστικού εκτοπισμού και εθνοκάθαρσης”.

A video from Jenin, northern West Bank, shows the Israeli army bombing several residential buildings. pic.twitter.com/wFxowg8QTI

— Ihab Hassan (@IhabHassane) February 2, 2025