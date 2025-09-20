Παλαιστίνιος μαχαίρωσε Παλαιστίνιο και εξαφανίστηκε με πατίνι!

Μία αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στο Ηράκλειο σήμερα (20.09.2025) όταν ένας Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι! Αναζητείται ο δράστης.

Ο ένας Παλαιστίνιος συνεπλάκη με τον άλλον στο Ηράκλειο το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή του Ξηροπόταμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο ένας από τους δύο επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλον και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας πατίνι…

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διευκρινίσουν τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή.

