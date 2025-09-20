Παλαιστίνιος μαχαίρωσε Παλαιστίνιο και εξαφανίστηκε με πατίνι!

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο

Παλαιστίνιος μαχαίρωσε Παλαιστίνιο και εξαφανίστηκε με πατίνι!
20 Σεπ. 2025 21:19
Pelop News

Μία αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στο Ηράκλειο σήμερα (20.09.2025) όταν ένας Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι! Αναζητείται ο δράστης.

Ο δολοφόνος τη φρόντιζε, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει! Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό

Ο ένας Παλαιστίνιος συνεπλάκη με τον άλλον στο Ηράκλειο το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή του Ξηροπόταμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο ένας από τους δύο επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλον και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας πατίνι…

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διευκρινίσουν τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Λευκός Οίκος: Αμερικανοί θα κυριαρχήσουν στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok στις ΗΠΑ
22:39 «Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει», ασπίδα Πομάσκι σε Τεντόγλου
22:21 Απειλή ή σύμμαχος για την υγεία η Τεχνητή Νοημοσύνη;
21:59 Βουλή: Φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
21:52 Αστυνομία στα στελέχη της: Τηρήστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλιώς πειθαρχικό!
21:41 Μετρό: Μια πλαστική σακούλα στον κινητήρα ακινητοποίησε συρμό στο Μοναστηράκι
21:31 «Τη σκότωσε με αυτοσχέδιο βρόγχο από νάιλον σακούλα» η Αστυνομία για την αδελφοκτονία
21:19 Παλαιστίνιος μαχαίρωσε Παλαιστίνιο και εξαφανίστηκε με πατίνι!
21:07 «Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ», ο Πέτροβιτς για το φιλικό με τη Δάφνη Δαφνίου
21:00 Απίστευτο: Ένοπλος στην κηδεία του Κερκ παρίστανε τον Αστυνομικό!
20:36 Σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ οι εργασίες αποκατάστασης των κατασκευών του Καλατράβα
20:25 Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο
20:11 Αυτές είναι οι Business δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg
20:01 Στην πρώτη γραμμή της ελπίδας: Ο Πατρινός ποδοσφαιριστής που αφιερώνει τη ζωή του στην έρευνα κατά του καρκίνου
19:50 Ο ΝΟΠ φιλικές δοκιμές με Ηλυσιακό και Ηλιούπολη
19:48 Τι συνέβη στον γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπιλή
19:37 «Ελάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τις…», τα κέφια και η ατάκα Μαζωνάκη
19:23 Ο δολοφόνος τη φρόντιζε, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει! Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό
19:15 Ron Garan: Ο αστροναύτης που κοίταξε τη Γη από το διάστημα και αποκαλύπτει την αλήθεια για την ανθρωπότητα
19:04 Ο Απόλλων με ανατροπή από το -14! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ