Ο δολοφόνος τη φρόντιζε, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει! Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την ανείπωτη αυτή οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, σοκάρουν

20 Σεπ. 2025 19:23
Συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι σήμερα (20.09.2025) σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα και θύτη τον 50χρονο αδελφό της.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την ανείπωτη αυτή οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, σοκάρουν- ο δράστης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- δολοφόνησε την αδελφή του κόβοντας της το οξυγόνο με μια σακούλα. Τύλιξε τη σακούλα γύρω από το λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Ο άνδρας μετά την αποτρόπαια πράξη του τηλεφώνησε στην αστυνομία και ενημέρωσε ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας προσπαθούσαν απεγνωσμένα να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε σήμερα το πρωί στο σπίτι της έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο- είχε υποστεί εγκελφαλικό. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο αδελφός της που τη μετέφερε στις 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείου και ο ίδιος που την βοήθησε κατά την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Πληροφορίες θέλουν τον καθ’ ομολογίαν δράστη, να φρόντιζε ιδιαίτερα την αδελφή του μετά και το σοβαρό αυτό πρόβλημα υγείας.
