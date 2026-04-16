Παλιές ταυτότητες τέλος: Πότε λίγη η προθεσμία, πότε γίνεται υποχρεωτική αντικατάστασή τους

Σε φάση τελικής προετοιμασίας μπαίνει η αλλαγή των αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς η προθεσμία για τη χρήση των παλιών δελτίων πλησιάζει. Οι ταυτότητες παλαιού τύπου που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, τη γνωστή MRZ, παύουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026, όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα δελτία ταυτότητας των κρατών-μελών.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει σταδιακά να περάσουν στη διαδικασία αντικατάστασης των παλιών τους ταυτοτήτων με τα νέα δελτία, τα οποία ενσωματώνουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη που επιτρέπει ταχύτερους και πιο τυποποιημένους ελέγχους. Το νέο δελτίο έχει διάρκεια ισχύος 10 ετών, ενώ σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του υπουργείου, ο συνολικός χρόνος από την αίτηση έως την παραλαβή του εγγράφου εκτιμάται περίπου στις επτά εργάσιμες ημέρες.

Η διαδικασία προγραμματισμού γίνεται μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, ενώ η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι ραντεβού μπορούν να κλείνονται τόσο για τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο όσο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης του ραντεβού μέσω της ίδιας διαδικασίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριξη παρέχεται και μέσω ΚΕΠ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ήδη από τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο εντοπίζονται αρκετά διαθέσιμα ραντεβού σε αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες ασφαλείας, κάτι που δείχνει ότι το σύστημα έχει αρχίσει να ανοίγει περισσότερες επιλογές ενόψει της αυξημένης ζήτησης. Το κρίσιμο, πάντως, είναι να μη μείνει η διαδικασία για την τελευταία στιγμή, καθώς όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία αναμένεται να μεγαλώνει και η πίεση στα διαθέσιμα ραντεβού.

Η αλλαγή των ταυτοτήτων δεν αποτελεί απλώς διοικητική σύσταση, αλλά υποχρέωση που απορρέει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφαλείας για τα έγγραφα ταυτοποίησης. Για την Ελλάδα, το παλαιό δελτίο υπάγεται ακριβώς στην κατηγορία των εγγράφων που παύουν να ισχύουν επειδή δεν περιλαμβάνουν τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, γεγονός που καθιστά την αντικατάστασή τους αναγκαία μέσα στους επόμενους μήνες.

