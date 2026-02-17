Παλικάρι 24 χρόνων έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη

Άνδρας 24 χρονών έπεσε σήμερα (17/2/2026) από γέφυρα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Αγίου Παύλου.

Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree του ιδιοκτήτη του Βιολάντα!

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατέληξε στο οδόστρωμα στο ρεύμα προς ανατολικά.

Διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τον 24χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



