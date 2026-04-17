Παλήνη: Έσπασε στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη για τρία ευρώ!

Απίστευτές σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σήμερα (17/4/2026) περίπου στις 8 το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, με θύμα έναν γνωστό κοσμηματοπώλη της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αλλοδαπός άνδρας, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και τον γιο του, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και να οδηγείται σε βίαιη συμπλοκή.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Protothema , ο δράστης φέρεται να τραβά τον κοσμηματοπώλη έξω από το κατάστημα, στο πεζοδρόμιο, και να του καταφέρει κλωτσιά στο κεφάλι, την ώρα που εκείνος βρίσκεται πεσμένος στο πεζοδρόμιο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Protothema σκηνές πανικού, με το κατάστημα να γεμίζει αίματα, ενώ περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο επιχειρηματία και τον μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα του δράστη.

