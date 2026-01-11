ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ: Οι απαντήσεις του δικηγόρου για τις «Milka σοκολάτα oreo» και «Milka σοκολάτα oreo Brownies»

Ανακοίνωση του Γιώργου Καμποσιώρα πληρεξουσίου δικηγόρου της επιχείρησης ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ που εδρεύει στην Πάτρα σχετικά με ανάκληση από τον ΕΦΕΤ προϊόντων που αυτή εμπορεύεται:

« Το απόγευμα της Παρασκευής 9-1-2026 και ενώ ακόμη ήταν σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος, που σημειωτέον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, τον οποίο διενεργεί ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στην επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ που εδρεύει στην Πάτρα, εντολέα του δικηγορικού μας γραφείου (EM&GK Law), αναρτήθηκε στο σύνολο των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων (site) της χώρας, δελτίο τύπου στο οποίο αναφερόταν η άμεση ανάκληση/απόσυρση, των παρτίδων των προϊόντων «Milka σοκολάτα oreo» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 24.06.2026 και «Milka σοκολάτα oreo Brownies» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28.04.2026, που διέθεσε η εντολέας μας, στην εσωτερική αγορά για το λόγο ότι είχε παραληφθεί από την επισήμανση στην ελληνική γλώσσα το αλλεργιογόνο συστατικό «πάστα φουντουκιού».

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και με απόλυτο αίσθημα ευθύνης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η εντολέας μας, αν και διατηρεί έντονες αμφιβολίες και αντιρρήσεις για την ορθότητα του ελέγχου και την δημόσια διαπόμπευση της, για την οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν της έχει επιδοθεί δελτίο ελέγχου από το οποίο να προκύπτει αναντίλεκτα ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα διατέθηκαν από αυτή όπως και τυχόν υφιστάμενες καταγγελίες εις βάρος της, εν τούτοις άμεσα προχώρησε σε απομάκρυνση των εν λόγω προϊόντων από το δίκτυο που τα διακίνησε ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4235/2014.

Σε κάθε περίπτωση η εντολέας μας επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ στις παρτίδες των προϊόντων «Milka σοκολάτα oreo» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 24.06.2026 και «Milka σοκολάτα oreo Brownies» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28.04.2026, που αυτή διέθεσε, είχε αναγράψει στην ελληνική γλώσσα και σαφώς επισημάνει ότι σε αυτά περιέχονταν αλλεργιογόνες ουσίες, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε βλάβη υγείας κάθε καταναλωτή που θα διάβαζε τη σύσταση των συγκεκριμένων προϊόντων».

