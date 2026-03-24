Παναγόπουλος μετά την αρχειοθέτηση: «Δύο χτυπήματα σε κρίσιμες στιγμές για τις συλλογικές συμβάσεις»

ια οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μία ημέρα μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε σε σχέση με φερόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, ο κ. Παναγόπουλος υποστήριξε ότι εδώ και σχεδόν δύο μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συντονισμένης επίθεσης, η οποία, όπως είπε, ξεκίνησε μέσα από διαρροές για μια υπόθεση χωρίς πραγματική βάση. Όπως ανέφερε, ακολούθησε και δεύτερο κύμα δημοσιότητας περίπου έναν μήνα αργότερα, στο οποίο εμφανίστηκε να μην έχει υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, παρότι -όπως τόνισε- δεν υπέχει τέτοια υποχρέωση, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση των φερόμενων αποκρυφθέντων εισοδημάτων ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, υποστήριξε ότι δημιουργήθηκε μια στρεβλή εικόνα μέσα από λανθασμένη παρουσίαση των στοιχείων. Όπως εξήγησε, ο σχετικός έλεγχος αφορά περίοδο πέντε ετών, με αποτέλεσμα να αθροίζονται ποσά διαφορετικής φύσης, όπως οι αποδοχές του, οι τραπεζικές καταθέσεις και η αντικειμενική αξία των ακινήτων του. Κατά τον ίδιο, το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ δεν αφορά κάποιο ενιαίο κρυφό εισόδημα, αλλά συσσωρευτικά δεδομένα που επαναλαμβάνονται στην πενταετία.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε ακόμη ότι εργάζεται επί 52 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα και τα τελευταία 20 χρόνια κατέχει θέση διευθυντή, σημειώνοντας ότι οι αποδοχές του είναι απολύτως δηλωμένες. Με αυτό το επιχείρημα θέλησε να αντικρούσει, όπως είπε, την εικόνα ότι η περιουσιακή του κατάσταση «ξεκίνησε» το 2019, αγνοώντας δεκαετίες επαγγελματικής πορείας.

Παρά την αρχειοθέτηση, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πλήρως δικαιωμένος. Όπως είπε, θα προτιμούσε η διαδικασία να είχε ολοκληρωθεί διαφορετικά, αλλά και πολύ ταχύτερα, αφήνοντας αιχμές για τον χρόνο κατά τον οποίο αναδείχθηκαν τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη υπόθεση.

Στο σημείο αυτό συνέδεσε ευθέως τις εξελίξεις με τη δημόσια συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η συγκυρία σχετίζεται με αυτό το μέτωπο, απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας ότι ο δικός του ρόλος δεν είναι να εξυπηρετεί κόμματα ή κυβερνήσεις, αλλά να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους. Όπως είπε, η μάχη για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας.

Σε ερώτηση για το ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτή την -κατά τον ίδιο- ενορχηστρωμένη επίθεση, απέφυγε να κατονομάσει πρόσωπα ή φορείς, λέγοντας ότι τις απαντήσεις οφείλουν να τις δώσουν όσοι προχώρησαν στις διαρροές. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ίδια η διαδικασία πλήττεται όταν αξιοποιούνται τέτοιοι μηχανισμοί, σημειώνοντας ότι το πρώτο δημοσίευμα συνέπεσε χρονικά με την παρουσία του στη Βουλή, όπου υποστήριζε την κοινωνική συμφωνία.

Ο κ. Παναγόπουλος υποστήριξε επίσης ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που, παίρνοντας ως παράδειγμα την ισπανική εμπειρία, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον πρωθυπουργό να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα, με στόχο την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν αποδυναμωθεί στα χρόνια των μνημονίων. Κατά την εκτίμησή του, η ενίσχυση της ΓΣΕΕ μέσα από αυτή τη διαδικασία ενόχλησε όχι μόνο πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αλλά και κόμματα που -όπως είπε- θεωρούν ότι έχουν αποκλειστική εκπροσώπηση της εργατικής τάξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι και η δεύτερη υπόθεση δεν εμφανίστηκε σε τυχαία χρονική στιγμή, αλλά, όπως ανέφερε, παραμονή της υπογραφής της μεγαλύτερης σύμβασης που έχει συναφθεί στην Ελλάδα για τον κλάδο του επισιτισμού. Άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι πίσω από αυτές τις κινήσεις μπορεί να υπήρχε πρόθεση μετατόπισης της δημόσιας συζήτησης, αλλάζοντας την ατζέντα σε κρίσιμες στιγμές.

Όσον αφορά τις αιτιάσεις που τον εμπλέκουν σε διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστήριξε ότι πιθανόν αυτή η πλευρά της υπόθεσης αναδείχθηκε για να καλύψει την αδυναμία της αρχικής καταγγελίας. Ειδικά για τις αναφορές σε διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης συνολικού ύψους έως 73 εκατ. ευρώ, δήλωσε ότι τέτοια ποσά δεν υπάρχουν.

Όπως είπε, δεν έχει ακόμη στα χέρια του το πλήρες πόρισμα του κ. Βουρλιώτη και γνωρίζει μόνο το περιεχόμενο μιας συνοπτικής πράξης δέσμευσης, από την οποία -όπως τόνισε- προκύπτει η αναφορά ότι δήθεν διαχειριζόταν ευρωπαϊκά κονδύλια και έκανε ο ίδιος τις αναθέσεις. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάτι τέτοιο, εξηγώντας ότι στη ΓΣΕΕ οι σχετικές διαδικασίες περνούν από διαπαραταξιακή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και η οποία λειτουργεί με αυτοτέλεια.

Επέμεινε, τέλος, ότι δεν υφίσταται ποσό 73 εκατ. ευρώ, λέγοντας πως στην επίμαχη πενταετία υπήρξε μόνο ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2019 και είχε συνολικό ύψος περίπου 8 εκατ. ευρώ. Από αυτά, όπως εξήγησε, τα 4 εκατ. αφορούσαν εκπαιδευτικά επιδόματα που καταβλήθηκαν απευθείας στους καταρτιζόμενους μέσω όσων είχαν αναδειχθεί από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστήριξε ότι έχει ήδη υπάρξει έλεγχος τόσο από ελληνικές όσο και από ευρωπαϊκές αρχές και ότι, μάλιστα, η πρακτική που ακολουθήθηκε είχε αξιολογηθεί θετικά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ επανέλαβε ότι δεν έχει λόγο να φοβάται, καθώς -όπως είπε- διαθέτει όλα τα στοιχεία και επιλέγει να παραμένει σταθερός και θεσμικός απέναντι στην υπόθεση.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



