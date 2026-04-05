Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»

Eντονη διαμαρτυρία του Παναιγιαλείου για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Πέλοπα

 

05 Απρ. 2026 20:38
Pelop News

Ο Παναιγιάλειος δεν θα μείνει άλλο σιωπηλός.
Η διαιτησία του Ζέστα από τον σύνδεσμο Πειραιώς δεν ήταν απλώς κακή, ήταν ακόμη ένα επεισόδιο σε μια σειρά σφαγιαστικών διαιτησιών από τον συγκεκριμένο διαιτητή εις βάρος της ομάδας μας.
Στο πρώτο ημίχρονο μοίρασε απροκάλυπτα κίτρινες κάρτες στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και αυτό συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.
Αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές για να προστατεύσουμε τους ποδοσφαιριστές μας από μια εξέλιξη που φαινόταν ήδη προαποφασισμένη και να μπορέσουν να αγωνιστούν την Μεγάλη Τετάρτη στον αγώνα της χρονιάς με τη Ζάκυνθο.
Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση. Έχουμε καταγγείλει τον συγκεκριμένο διαιτητή και ζητήσαμε να μην οριστεί ξανά σε αγώνα μας. Και όμως…τον φέρνουν ξανά στα πιο κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας μας. Μέχρι εδώ.
Ενόψει του αγώνα της Μ. Τετάρτης με τη Ζάκυνθο, απαιτούμε διαιτησία εκτός κάθε σκιάς. Δε θα ανεχτούμε άλλη αλλοίωση. Ο Παναιγιάλειος δίνει τίμιο αγώνα και κάποιοι προσπαθούν να τελειώσουν τα όνειρα μιας ομάδας και μιας ολόκληρης πόλης.
Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε όλη την χρονιά και καλούμε τον κόσμο μας να σταθεί δίπλα στην ομάδα πιο δυνατά από ποτέ. Να γίνει η φωνή που δεν μπορούν να αγνοήσουν. Η Μ. Τετάρτη δεν είναι ένας ακόμη αγώνας, είναι μια μάχη αξιοπρέπειας.

