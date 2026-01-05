Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β’ Εθνική

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Πολίτη

Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β' Εθνική
05 Ιαν. 2026 18:10
Pelop News

Την απόκτηση του αμυντικού Βασίλη Πολίτη, ανακοίνωσε ο Παναιγιάλειος. Η ανακοίνωση:

Από 30 άτομα θα βάλουν στο γήπεδο Απόλλων και Κρόνος στο μεγάλο παιχνίδι, η ανακοίνωση της ΕΟΚ

O Παναιγιάλειος Γ.Σ. ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Πολίτη. Ο Βασίλης είναι αμυντικός αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού και ως δεξί μπακ. Είναι γεννημένος το 2001, έχει ύψος 1,80 και έρχεται στον σύλλογό μας από την ομάδα της Ρόδου.

Ο έμπειρος αμυντικός έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Ατρομήτου και έχει παίξει επίσης σε Ηλιούπολη, Επισκοπή και Αιγάλεω με 50 συμμετοχές στη Β’ Εθνική.

Υποδεχόμαστε τον Βασίλη στην μεγάλη οικογένεια του Παναιγιαλείου, ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με τα μελανόλευκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου
20:28 «Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας», η Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Πάτρα: «Ανθρωποκτονία και συμπλοκή»! Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή για τον θάνατο Μπασιλάρη
20:00 Ελλάδα: Ζήτησε πλήρη σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
19:49 Υπόθεση Μουρτζούκου: Το ντοκουμέντο από τον Κορυδαλλό, που ίσως αλλάξει πολλά!
19:40 Ευθεία επίθεση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
19:31 Στη Βενεζουέλα δόθηκε διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο
19:21 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους για να πάνε σε διάλογο, έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Μαδούρο: Ναρκωτικά, απαγωγές, δολοφονίες, βαρύ κατηγορητήριο για τον ίδιο και τη σύζυγό του
19:00 Είναι μόνο ο Τραμπ; Μάλλον όχι
18:49 Πάτρα-Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στον έναν ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος
18:40 Ανάρτηση Γεωργιάδη: Η δημόσια θέση που πήρε ο Μητσοτάκης για τη Βενεζουέλα εξυπηρετεί πλήρως το εθνικό συμφέρον
18:30 Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
18:20 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν
18:10 Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β’ Εθνική
18:00 Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα – Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους
17:55 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά
17:47 Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» απόπειρα αυτοκτονίας για τον 45χρονο που αγνοούνταν και βρέθηκε νεκρός
17:38 Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία: Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ