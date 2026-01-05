Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β’ Εθνική

Την απόκτηση του αμυντικού Βασίλη Πολίτη, ανακοίνωσε ο Παναιγιάλειος. Η ανακοίνωση:

Από 30 άτομα θα βάλουν στο γήπεδο Απόλλων και Κρόνος στο μεγάλο παιχνίδι, η ανακοίνωση της ΕΟΚ

O Παναιγιάλειος Γ.Σ. ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Πολίτη. Ο Βασίλης είναι αμυντικός αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού και ως δεξί μπακ. Είναι γεννημένος το 2001, έχει ύψος 1,80 και έρχεται στον σύλλογό μας από την ομάδα της Ρόδου.

Ο έμπειρος αμυντικός έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Ατρομήτου και έχει παίξει επίσης σε Ηλιούπολη, Επισκοπή και Αιγάλεω με 50 συμμετοχές στη Β’ Εθνική.

Υποδεχόμαστε τον Βασίλη στην μεγάλη οικογένεια του Παναιγιαλείου, ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με τα μελανόλευκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



