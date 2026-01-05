Από 30 άτομα θα βάλουν στο γήπεδο Απόλλων και Κρόνος στο μεγάλο παιχνίδι, η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου το μεγάλο παιχνίδι Απόλλων-Κρόνος στην πρεμιέρα του β’ γύρου του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος Όμιλος),λόγω τιμωρίας της έδρας της ομάδας της Πάτρας.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

Ο αγώνας ΑΣ Απόλλων Πατρών – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου της 10/01/2026 για την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος Όμιλος) θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό απόφασης 270/22-12-2025 του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της ΕΟΚ.

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε Σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, Πειθαρχικός Κανονισμός Ε.Ο.Κ. ).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



