Παναιγιάλειος: Παίξαμε ποδόσφαιρο και με τον Άγιο Βασίλη! ΦΩΤΟ

23 Δεκ. 2025 21:59
Pelop News

Στον Παναιγιάλειο…έπαιξαν ποδόσφαιρο και με τον Άγιο Βασίλη και χαρακτηριστικό είναι το ενημερωτικό που εξέδωσε η ομάδα του Αιγίου και έχει ως εξής:

«Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε χθες το απόγευμα στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Δήμου Αιγιαλείας και της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, που είχε την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη δράση.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλα τα παιδάκια που βρέθηκαν κοντά μας! Παίξαμε, γελάσαμε, κουβεντιάσαμε και ζήσαμε όμορφες στιγμές, με τον Άγιο Βασίλη να μοιράζει σοκολάτες και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας να χαρίζουν φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια παρέα στο παιχνίδι, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Φάνη Ραμπαβίλα που τον ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, καθώς και τους Αντιδημάρχους Γιώργο Φραγκονικολόπουλο και Χρήστο Τσερεντζούλια, που μπήκαν κι εκείνοι στο γήπεδο και έπαιξαν μαζί μας.

Τέτοιες δράσεις δείχνουν τη δύναμη του αθλητισμού και τη χαρά που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία.

Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν σε αυτήν την χριστουγεννιάτικη ενέργεια ήταν οι: Δημήτρης Μαγγίνας, Θάνος Φωκαϊδης, Νίκος Ντούκας, Σπύρος Γιαννόπουλος, Γιάννης Οικονομόπουλος, Ανδρέας Παλαιολογόπουλος και Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος, συνοδευόμενοι από τα μέλη της Διοίκησης Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, Γιώργο Μπέσκο, Γιάννη Γεωργιάδη και Ελεάννα Μαυροπούλου. Τις δραστηριότητες της δράσης συντόνισε η Γιώτα Χριστοπούλου Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, στο πλαίσιο των δράσεων του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου.

Όλη η εβδομάδα ήταν αφιερωμένη για ‘μας, εκτός από τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στο να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους της πόλης, να μιλήσουμε μαζί με όλο τον κόσμο, να παίξουμε με τους μικρούς μας φίλους και τις μικρές μας φίλες και γενικά ο Παναιγιάλειος να έρθει ακόμα πιο κοντά στην πόλη και όλη η πόλη να σταθεί στο πλευρό μας. Ο Παναιγιάλειος είναι ο κόσμος του, αυτός ο κόσμος που μας ακολουθεί σε κάθε γήπεδο, που είναι δίπλα μας σε κάθε νίκη και σε κάθε ήττα, αυτός είναι η δύναμή μας.

Αποδεχθήκαμε με χαρά το κάλεσμα του Δήμου μας και στο άναμμα του Δέντρου στην Πλατεία Αγίας Λαύρας αλλά και στην έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου. Βρισκόμαστε όπου χρειάζεται ώστε να μεταδώσουμε το πάθος για την ομάδα μας και τις αξίες του Αθλητισμού. Έχει έρθει η στιγμή το σύνθημά μας: Μία Πόλη, Μία Ομάδα να γίνει πράξη!

Όλη η Διοίκηση του Παναιγιαλείου ΓΣ, το τεχνικό επιτελείο και το ποδοσφαιρικό τμήμα ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, Καλά Χριστούγεννα με υγεία, χαμόγελα και χαρές! 🖤🤍».

